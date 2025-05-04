Почему в одной теплице всё ломится от помидоров, а в другой — пусто: причина вас удивит

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, теплица — это уже половина успеха. А потом смотришь: у соседа помидоры свисают кистями, а у тебя — лишь вялые листья и разочарование. В чём подвох?

Фото: commons.wikimedia.org by Joi Ito, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Теплица

Оказывается, дело вовсе не в сортах или удобрениях. Всё решает одна деталь, которую многие упускают: вентиляция.

Проветривайте не по настроению, а по графику

Открывать окна только в жару — мало. Без постоянной циркуляции воздуха влага застаивается, а грибки и плесень чувствуют себя как дома.

Решение?

— Автоматические доводчики: сами открывают и закрывают форточки по температуре.

— Или лайфхак для экономных: пластиковые бутылки с водой, прикрученные к створкам. Нагреваются, расширяются — и "выталкивают" окно.

Понижаем жару и повышаем урожай

Поливайте не только грядки, но и дорожки — испаряющаяся влага охлаждает теплицу на 5-7 градусов. Летом это спасение.

Как убрать лишнюю сырость

Переувлажнение тоже опасно. Поставьте между растениями мешочки с рисом или силикагелем — они возьмут лишнюю влагу на себя. Просто и гениально.

И главный секрет — вечерний ритуал

Полейте теплицу перед закатом и закройте все форточки. За ночь вода испарится, а утренний конденсат напоит листья.

Для томатов и огурцов это вообще подарок: их корни не выносят холодной воды, а вот капельки на листьях — мягкий природный душ.

Такой режим снижает стресс от жары, а растения отблагодарят не просто урожаем, а щедрым изобилием.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.



