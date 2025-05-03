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Это растение стало лидером среди самых ядовитых растений мира, но чехи продолжают его есть

4:05
Садоводство » Деревья и кустарники

Наша планета полна удивительных растений, некоторые из которых могут нас сильно удивить. Многие растения, на первый взгляд привлекательные и аппетитные, могут представлять серьезную угрозу для здоровья, а в худшем случае — для жизни. Эксперты настоятельно предупреждают о необходимости проверять состав продуктов и повышать осведомленность о опасных растениях.

Каштан кешью
Фото: Own work by കാക്കര, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Каштан кешью

Это растение, занявшее первое место в рейтинге самых ядовитых растений мира, чешские потребители, к сожалению, не считают опасным и продолжают его есть, не осознавая рисков. Хотя при употреблении этого растения серьезные опасности действительно существуют, оно является обычной частью рациона. Речь идет о питательной субстанции, которая считается орехом, хотя на самом деле это далеко от правды. С ботанической точки зрения это семена плодов, растущих на дереве с интригующим названием — кешью. Догадываетесь, о каком популярном продукте идет речь?

Самое ядовитое растение в мире

Каждый год Ботанический сад в Вандсбеке проводит конкурс на самое ядовитое растение. В 2025 году уверенную победу одержало именно дерево кешью, которое привлекает внимание своим необычным внешним видом. Его плоды напоминают красный перец, из которого свисает темная оболочка в форме бобы, и именно в ней скрываются сами семена, которые мы называем кешью.

Если кешью такое ядовитое, как же его семена стали такой популярной и широко употребляемой пищей? В сыром виде кешью, а также его листья и оболочка содержат опасный кардол — ядовитое масло, которое сильно воздействует на кожу. Оно может вызвать неприятный зуд, пузырьки и даже ожоги при контакте с орехом.

Будьте осторожны с токсинами

Ядовиты только сырые кешью; после обработки их можно безопасно употреблять. Процесс переработки очень сложный и дорогостоящий. Он требует максимальной осторожности: фрукты вручную отделяются от токсичных оболочек, которые затем сушат на солнце для снижения содержания кардола. Высушенные оболочки аккуратно открывают, и из них извлекают ядра в форме бобов.

Обязательным элементом защиты являются перчатки, которые используют рабочие во время переработки. Извлеченные ядра снова сушатся, затем с них очень осторожно удаляется тонкая оболочка. Кешью – это дорогая деликатес, высокая цена которых объясняется продолжительным и трудоемким процессом извлечения ядер. Тепловая обработка эффективно устраняет кардол, поэтому продукты, продаваемые в магазинах, абсолютно безопасны. Тем не менее, путешественники должны быть осторожны с сырыми кешью.

Кешью полезен для здоровья

Регулярное употребление кешью приносит организму множество полезных веществ, таких как калий, магний, кальций и другие ценные элементы. Кешью являются богатым источником витамина K, благоприятно воздействуя на сердечно-сосудистую систему и снижая уровень так называемого «плохого» холестерина благодаря содержанию ненасыщенных жирных кислот. Они также являются источником белка, необходимого для приобретения мышечной массы. Кешью популярны во всем мире, что неудивительно, так как имеют неповторимый сладковатый вкус.

Хотя растение, из которого добываются кешью, в этом году признано самым ядовитым на планете, от них не стоит отказываться. Особенно это касается чехов, которые потребляют кешью в больших количествах, часто забывая о мерах предосторожности. Главное — наслаждаться только термически обработанными орехами, из которых был удален весь кардол, вызывающий серьёзные проблемы со здоровьем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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