Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто тут у нас в кустах? Топ-6 опасных пауков России — кого стоит бояться, а кто просто симпатяга
Избегайте этих дней: неподходящие даты для посадки картофеля
Нежный медовик без раскатки коржей: гости будут в восторге от этого секрета
Звезда без хайпа: почему бромелайн заслуживает внимания, даже если вы не верите в добавки
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Эти детали на авто покупатели разглядывают первыми — и делают выводы за секунды
Загитова открывает тайну: фигуристка считает именно этот город лучшим выбором для жизни
Где скрывается сознание? Исследование нейробиологов открывает новые горизонты
Пристегните ремни — будет красиво! Назван аэропорт с самой впечатляющей посадкой

Почему крот в саду – это повод для радости

4:11
Садоводство » Вредители и болезни

Крот может вызвать недовольство у некоторых садоводов-любителей, но на самом деле это очень полезное существо. Почва, которую он поднимает на поверхность, может быть использована повторно, а сам крот отпугивает полевых мышей и поедает вредителей. Если вы все же хотите избавиться от крота, у вас есть несколько вариантов.

Это удивительное животное: всего 10–17 сантиметров в длину, с шелковистой черной шерстью и очень острым носом – это крот. Несмотря на свои небольшие размеры, его система túnelей невероятно обширна.

Маленький крот, обширная система туннелей

Каждый, у кого в саду обитает крот, может считать себя счастливчиком, несмотря на кучи земли, так как это признак качественной почвы. «Если крот есть, значит, в земле много жизни, и она не повреждена».

Крот отгоняет полевых мышей

Кроме того, в саду с кротом обычно не наблюдаются полевые мыши. Когда крот живёт на участке, полевые мыши обычно не появляются, так как крот агрессивно относится к ним. Это одиночное животное, которое старается позаботиться о своей территории. Таким образом, он отпугивает их, что является преимуществом для садоводов, так как полевые мыши повреждают корни растений.

Сам крот не трогает растительность, он только выбрасывает «отходы» своего туннельного строительства на клумбы. Он не ест корни и не причиняет никакого вреда. Единственное, что беспокоит садоводов – это его кучи.

Почву из кротовьих куч можно использовать как отличную субстрат для рассады.

Плодородная почва из кротовьих куч

Именно это вызывает недовольство у многих садоводов-любителей. Если вас беспокоят кучи земли от крота, вы можете просто убрать их. Почва, полученная таким образом, подходит для переработки: «Это хороший верхний слой почвы, который крот поднимает на поверхность. Его можно смешать в равных частях с компостом или даже с горшечной землей. Затем эту почву можно использовать для грядок, цветочных ящиков и горшков.»

Нужно терпение с кротовыми кучами

Однако стоит дать усердному копателю немного времени, прежде чем убирать кучи. Если убрать их слишком быстро, крот может вновь выбросить почву. Когда свежая стена образована, он работает под землей недалеко от нее и может реагировать раздраженно, вновь поднимая землю.

С другой стороны, если убрать кучу слишком быстро, вскоре появится новая. Если он уже создал три или четыре кучи на одном месте, он гарантированно образует новые рядом, как только старые будут убраны, и начнет процесс заново. Но примерно через неделю можно убрать кучи, чтобы растения под ними могли снова расти.

На траве: выравнивайте кучи

Почву можно просто выровнять. Сейчас это делают и фермеры. Явно видно на лугах, что весной они выравнивают кучи, чтобы трава могла снова вырасти.

Зимой рекомендуется позволить кроту копать. Кучи не нужно убирать. Но когда трава или многолетние растения снова начнут расти, вам придется их освободить, чтобы они могли развиваться дальше.

Крот часто исчезает весной

Зимой этот маленький черный гость сада наиболее активен. Зимой он копает больше, чтобы в почву попало больше воздуха. И в это время он делает больше куч.

Крот обычно не задерживается надолго. Он всегда ищет новое место для обитания. Он остается на какое-то время, питается дождевыми червями и личинками, которые находит в почве, а затем продолжает копать.

Весной крот возвращается на луга, поля или на окраины леса, где его меньше беспокоят. Потому что в садах становится менее привлекательно, когда рядом люди. Звук, который передаётся через почву, просто неприятен для него.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Домашние животные
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Авто
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты Аудио 
Почти ничего не покупал — а построил теплицу, на которую теперь все соседи заглядываются
Садоводство, цветоводство
Почти ничего не покупал — а построил теплицу, на которую теперь все соседи заглядываются Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Последние материалы
Садальский высказался о необычных отношениях Собчак и Богомолова
Как превратить прогулку в тренировку для всего тела? Лайфхак от эксперта
Почему крот в саду – это повод для радости
Почему кошка игнорирует лоток — и как ей вернуть доверие за 3 шага
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Как вернуть блеск душевой за 10 минут и 0 рублей: вам хватит трёх простых ингредиентов
Норма или ловушка? Что на самом деле означает умеренно пить
Сырные бомбочки: сочные котлеты тают во рту – секрет в начинке
Александр Васильев объяснил, почему не хотел бы жить в Берлине
Учёный пересматривает 200-летнюю теорию: как решаются полиномы пятой степени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.