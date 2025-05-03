Почему крот в саду – это повод для радости

4:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Крот может вызвать недовольство у некоторых садоводов-любителей, но на самом деле это очень полезное существо. Почва, которую он поднимает на поверхность, может быть использована повторно, а сам крот отпугивает полевых мышей и поедает вредителей. Если вы все же хотите избавиться от крота, у вас есть несколько вариантов.

Это удивительное животное: всего 10–17 сантиметров в длину, с шелковистой черной шерстью и очень острым носом – это крот. Несмотря на свои небольшие размеры, его система túnelей невероятно обширна.

Маленький крот, обширная система туннелей

Каждый, у кого в саду обитает крот, может считать себя счастливчиком, несмотря на кучи земли, так как это признак качественной почвы. «Если крот есть, значит, в земле много жизни, и она не повреждена».

Крот отгоняет полевых мышей

Кроме того, в саду с кротом обычно не наблюдаются полевые мыши. Когда крот живёт на участке, полевые мыши обычно не появляются, так как крот агрессивно относится к ним. Это одиночное животное, которое старается позаботиться о своей территории. Таким образом, он отпугивает их, что является преимуществом для садоводов, так как полевые мыши повреждают корни растений.

Сам крот не трогает растительность, он только выбрасывает «отходы» своего туннельного строительства на клумбы. Он не ест корни и не причиняет никакого вреда. Единственное, что беспокоит садоводов – это его кучи.

Почву из кротовьих куч можно использовать как отличную субстрат для рассады.

Плодородная почва из кротовьих куч

Именно это вызывает недовольство у многих садоводов-любителей. Если вас беспокоят кучи земли от крота, вы можете просто убрать их. Почва, полученная таким образом, подходит для переработки: «Это хороший верхний слой почвы, который крот поднимает на поверхность. Его можно смешать в равных частях с компостом или даже с горшечной землей. Затем эту почву можно использовать для грядок, цветочных ящиков и горшков.»

Нужно терпение с кротовыми кучами

Однако стоит дать усердному копателю немного времени, прежде чем убирать кучи. Если убрать их слишком быстро, крот может вновь выбросить почву. Когда свежая стена образована, он работает под землей недалеко от нее и может реагировать раздраженно, вновь поднимая землю.

С другой стороны, если убрать кучу слишком быстро, вскоре появится новая. Если он уже создал три или четыре кучи на одном месте, он гарантированно образует новые рядом, как только старые будут убраны, и начнет процесс заново. Но примерно через неделю можно убрать кучи, чтобы растения под ними могли снова расти.

На траве: выравнивайте кучи

Почву можно просто выровнять. Сейчас это делают и фермеры. Явно видно на лугах, что весной они выравнивают кучи, чтобы трава могла снова вырасти.

Зимой рекомендуется позволить кроту копать. Кучи не нужно убирать. Но когда трава или многолетние растения снова начнут расти, вам придется их освободить, чтобы они могли развиваться дальше.

Крот часто исчезает весной

Зимой этот маленький черный гость сада наиболее активен. Зимой он копает больше, чтобы в почву попало больше воздуха. И в это время он делает больше куч.

Крот обычно не задерживается надолго. Он всегда ищет новое место для обитания. Он остается на какое-то время, питается дождевыми червями и личинками, которые находит в почве, а затем продолжает копать.

Весной крот возвращается на луга, поля или на окраины леса, где его меньше беспокоят. Потому что в садах становится менее привлекательно, когда рядом люди. Звук, который передаётся через почву, просто неприятен для него.