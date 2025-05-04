Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто тут у нас в кустах? Топ-6 опасных пауков России — кого стоит бояться, а кто просто симпатяга
Нежный медовик без раскатки коржей: гости будут в восторге от этого секрета
Звезда без хайпа: почему бромелайн заслуживает внимания, даже если вы не верите в добавки
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Эти детали на авто покупатели разглядывают первыми — и делают выводы за секунды
Загитова открывает тайну: фигуристка считает именно этот город лучшим выбором для жизни
Где скрывается сознание? Исследование нейробиологов открывает новые горизонты
Пристегните ремни — будет красиво! Назван аэропорт с самой впечатляющей посадкой
Натуральная косметика под маркой успеха: сочинская Matsesta планирует увеличение производства в 2025 году

Избегайте этих дней: неподходящие даты для посадки картофеля

3:02
Садоводство » Овощи

Выращивание картофеля – это одно из самых популярных и доступных занятий для садоводов и огородников. Однако для успешного сбора урожая важно не только выбрать сорта и подготовить почву, но и правильно выбрать время для посадки. Ошибка в выборе дня может привести к снижению урожайности, поэтому давайте разберёмся, в какие дни сажать картофель в мае 2025 года.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

Астрологические и лунные календари

Многие садоводы опираются на лунные календари, чтобы определить лучшие даты для посадки. По отношению к картофелю лучше всего сажать в растущую луну. В 2025 году растущая луна будет с 6 по 20 мая, когда большинство источников рекомендует проводить посевные работы.

Оптимальные дни для посадки

На основании общепризнанных рекомендаций и лунного календаря, оптимальными днями для посадки картофеля в мае 2025 года являются:

  • 7-8 мая: хорошие дни для посадки, когда рост картофеля будет активным.
  • 11-12 мая: также являются благоприятными днями для посадки.
  • 18-19 мая: в это время подходит также для высаживания, поскольку луна будет расти.

Избегаем неподходящих дней

Не следует сеять в убывающую луну или в дни полнолуний. В 2025 году такие дни включают:

  • 5 мая: день перед полнолунием.
  • 20 мая: день полнолуния. Рекомендуется избегать активных работ по посадке в эти дни, так как луна будет уменьшаться.

Погодные условия и температура почвы

Кроме лунного календаря, важно также учитывать погодные условия и температуру почвы. Оптимальная температура для посадки картофеля составляет 8-10 градусов Цельсия. Если почва слишком холодная, клубни могут начать гнить, а если жара, это может замедлить рост. 

Проверяйте прогноз погоды и старайтесь избегать посадки перед ожидаемыми заморозками. В мае, как правило, в большинстве регионов России возможны ночные заморозки, особенно в начале месяца. Лучше подождать, пока температура становится стабильной и достаточно теплой.

Посадка картофеля – это не только вопрос выбора сорта или подготовки почвы, но и важный аспект времени. В мае 2025 года оптимальными днями для садоводов будут 7-8, 11-12 и 18-19 числа, основанные на лунном календаре и погодных условиях. Избегайте посадки в дни убывающей луны и полнолуний, чтобы гарантировать хороший урожай.

Заботьтесь о ваших растениях с любовью, и они щедро отблагодарят вас. Удачи в ваших посевных работах!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Домашние животные
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Авто
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Последние материалы
Садальский высказался о необычных отношениях Собчак и Богомолова
Как превратить прогулку в тренировку для всего тела? Лайфхак от эксперта
Почему крот в саду – это повод для радости
Почему кошка игнорирует лоток — и как ей вернуть доверие за 3 шага
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Как вернуть блеск душевой за 10 минут и 0 рублей: вам хватит трёх простых ингредиентов
Норма или ловушка? Что на самом деле означает умеренно пить
Сырные бомбочки: сочные котлеты тают во рту – секрет в начинке
Александр Васильев объяснил, почему не хотел бы жить в Берлине
Учёный пересматривает 200-летнюю теорию: как решаются полиномы пятой степени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.