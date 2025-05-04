Избегайте этих дней: неподходящие даты для посадки картофеля

3:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание картофеля – это одно из самых популярных и доступных занятий для садоводов и огородников. Однако для успешного сбора урожая важно не только выбрать сорта и подготовить почву, но и правильно выбрать время для посадки. Ошибка в выборе дня может привести к снижению урожайности, поэтому давайте разберёмся, в какие дни сажать картофель в мае 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель, картошка

Астрологические и лунные календари

Многие садоводы опираются на лунные календари, чтобы определить лучшие даты для посадки. По отношению к картофелю лучше всего сажать в растущую луну. В 2025 году растущая луна будет с 6 по 20 мая, когда большинство источников рекомендует проводить посевные работы.

Оптимальные дни для посадки

На основании общепризнанных рекомендаций и лунного календаря, оптимальными днями для посадки картофеля в мае 2025 года являются:

7-8 мая: хорошие дни для посадки, когда рост картофеля будет активным.

11-12 мая: также являются благоприятными днями для посадки.

18-19 мая: в это время подходит также для высаживания, поскольку луна будет расти.

Избегаем неподходящих дней

Не следует сеять в убывающую луну или в дни полнолуний. В 2025 году такие дни включают:

5 мая: день перед полнолунием.

20 мая: день полнолуния. Рекомендуется избегать активных работ по посадке в эти дни, так как луна будет уменьшаться.

Погодные условия и температура почвы

Кроме лунного календаря, важно также учитывать погодные условия и температуру почвы. Оптимальная температура для посадки картофеля составляет 8-10 градусов Цельсия. Если почва слишком холодная, клубни могут начать гнить, а если жара, это может замедлить рост.

Проверяйте прогноз погоды и старайтесь избегать посадки перед ожидаемыми заморозками. В мае, как правило, в большинстве регионов России возможны ночные заморозки, особенно в начале месяца. Лучше подождать, пока температура становится стабильной и достаточно теплой.

Посадка картофеля – это не только вопрос выбора сорта или подготовки почвы, но и важный аспект времени. В мае 2025 года оптимальными днями для садоводов будут 7-8, 11-12 и 18-19 числа, основанные на лунном календаре и погодных условиях. Избегайте посадки в дни убывающей луны и полнолуний, чтобы гарантировать хороший урожай.

Заботьтесь о ваших растениях с любовью, и они щедро отблагодарят вас. Удачи в ваших посевных работах!