Период покоя: как подготовить нефритовое дерево к цветению

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Мало кто знает, что нефритовое дерево может цвести. Его цветы белые или розовые, звёздчатой формы, собираются в соцветия. Чтобы нефритовое дерево зацвело, оно должно быть взрослым, поэтому от момента покупки до появления цветов может пройти много лет. Если вы будете выращивать это суккулентное растение в помещении, скорее всего, оно не зацветёт из-за недостатка естественного света.

Как и все суккуленты, нефритовое дерево нуждается в умеренном поливе. Прежде чем поливать снова, дождитесь, пока земля в горшке полностью высохнет. Избыток влаги может повредить корни и препятствовать усвоению питательных веществ, необходимых для цветения.

Этим растениям требуется период покоя перед цветением. Осенью и зимой поливайте нефритовое дерево реже, чем в тёплые месяцы. Для цветения также важно правильное размещение растения.

Если вы оставляете нефритовое дерево на улице, поместите его в хорошо освещенное место на балконе или в саду. Солнечный свет необходимо для роста и цветения нефритового дерева, поэтому убедитесь, что оно получает хотя бы 4-6 часов солнечного света в день.

Для появления цветов необходимы прохладные ночи. Растение должно переносить ночные перепады температур, что способствует образованию бутонов. Постарайтесь поддерживать в помещении осенью температуру около 12 градусов Цельсия и защищайте растение от мороза, чтобы увеличить шансы на цветение следующим весной.

Если вы живёте в очень холодном климате, добиться цветения нефритового дерева будет крайне сложно, а иногда и невозможно, даже если это растение довольно устойчиво.

Также стоит держать растение в небольшом горшке. Один из способов "побудить" ваше дерево к цветению — это поместить его в небольшой горшок, где корни будут немного стеснены. Когда растение испытывает "стресс", оно ищет способы размножения, что включает и производство цветов. Убедитесь, что горшок не слишком велик по сравнению с размером вашего дерева.

Хотя деревья предпочитают более тесные горшки, важно обновлять субстрат примерно каждые три года, чтобы обеспечить корням свежую и здоровую среду. Если вы планируете пересаживать к cactus, выберите почвенную смесь, подходящую для кактусов, если растение выращивается в помещении. Если оно будет расти на улице, добавьте немного гумусной почвы. Пересаживайте после цветения и минимум за месяц до того, как вы выведете растение на лето на улицу.