Чесноку в мае требуется особый уход: 3 секретных удобрения для богатого урожая

Май является ключевым месяцем для грядок с чесноком. Именно в это время правильное удобрение определяет качество будущего урожая. Дело не только в количестве: здоровые растения дают большие, ароматные головки с отличной сохранностью. Опытные садоводы рекомендуют три эффективные смеси: перманганат калия, аммиак и раствор дрожжей.
Светло-розовый раствор перманганата калия обеспечивает надежную защиту растений. Он дезинфицирует почву, уничтожает патогены и предупреждает преждевременное пожелтение листьев.
Способ применения:
Эта процедура повысит устойчивость растений и оздоровит почву.
Раствор аммиака выполняет двойную функцию: насыщает растения азотом и быстро устраняет признаки нехватки питательных веществ.
Способ применения:
Такой состав придаст растениям энергию для активного роста.
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