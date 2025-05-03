Чесноку в мае требуется особый уход: 3 секретных удобрения для богатого урожая

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Май является ключевым месяцем для грядок с чесноком. Именно в это время правильное удобрение определяет качество будущего урожая. Дело не только в количестве: здоровые растения дают большие, ароматные головки с отличной сохранностью. Опытные садоводы рекомендуют три эффективные смеси: перманганат калия, аммиак и раствор дрожжей.

Перманганат калия — защита от заболеваний

Светло-розовый раствор перманганата калия обеспечивает надежную защиту растений. Он дезинфицирует почву, уничтожает патогены и предупреждает преждевременное пожелтение листьев.

Способ применения:

Разведите перманганат в воде до светло-розового цвета.

Осторожно полейте между рядами растений.

Эта процедура повысит устойчивость растений и оздоровит почву.

Аммиак — азотный импульс

Раствор аммиака выполняет двойную функцию: насыщает растения азотом и быстро устраняет признаки нехватки питательных веществ.

Способ применения:

Смешайте 15 мл аммиака с 10 литрами воды.

Сначала полейте грядку, затем нанесите удобрение.

Такой состав придаст растениям энергию для активного роста.