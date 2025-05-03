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Чесноку в мае требуется особый уход: 3 секретных удобрения для богатого урожая

1:20
Садоводство » Советы

Май является ключевым месяцем для грядок с чесноком. Именно в это время правильное удобрение определяет качество будущего урожая. Дело не только в количестве: здоровые растения дают большие, ароматные головки с отличной сохранностью. Опытные садоводы рекомендуют три эффективные смеси: перманганат калия, аммиак и раствор дрожжей.

Перманганат калия — защита от заболеваний

Светло-розовый раствор перманганата калия обеспечивает надежную защиту растений. Он дезинфицирует почву, уничтожает патогены и предупреждает преждевременное пожелтение листьев.

Способ применения:

  • Разведите перманганат в воде до светло-розового цвета.
  • Осторожно полейте между рядами растений.

Эта процедура повысит устойчивость растений и оздоровит почву.

Аммиак — азотный импульс

Раствор аммиака выполняет двойную функцию: насыщает растения азотом и быстро устраняет признаки нехватки питательных веществ.

Способ применения:

  • Смешайте 15 мл аммиака с 10 литрами воды.
  • Сначала полейте грядку, затем нанесите удобрение.

Такой состав придаст растениям энергию для активного роста.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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