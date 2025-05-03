Банановая кожура и кофейная гуща — розы не пьют кофе, но они благодарны

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышные бутоны, аромат и роскошные кусты — всё это возможно только при одном важном условии: розам нужна особая земля. Да, выбрать сорт и место — важно. Но без подходящей почвы даже самые дорогие и выносливые саженцы не раскроют свой потенциал.

Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розы

Какая почва нужна розам

Розы любят воздух, легкость и питание. Им идеально подходит рыхлая, хорошо дренированная почва со слабокислой или нейтральной реакцией (рН от 6 до 7).

Чтобы добиться нужной структуры, к садовой земле добавляют:

компост (улучшает питательность),

глину (удерживает влагу),

песок (улучшает воздухопроницаемость).

Если вы используете готовый субстрат для роз, в нём уже учтены эти параметры. Но и обычную садовую землю можно адаптировать — важно, чтобы она не была слишком плотной или, наоборот, песчаной.

Совет: даже простая банановая кожура в лунке под розой может дать растению полезные вещества и стимулировать цветение.

Как сделать подходящую смесь самостоятельно

Для домашнего состава вам понадобятся:

50% садовой земли,

30% компоста,

20% песка.

Дополнительно можно добавить немного роговой муки и первичной каменной муки — эти компоненты насыщают землю кальцием и фосфором. Кофейная гуща тоже подойдёт как органическое удобрение.

Главное — добиться структуры, которая удерживает влагу, но не создаёт застоя. Розы не любят "мокрые ноги" и быстро реагируют на перелив.

Чем отличается грунт для роз от универсального

Обычная земля для цветов — универсальна, но это и её слабость. Она может быть слишком тяжёлой и плотной для капризных роз. В специализированной почве выше содержание органики, лучше водопроницаемость и оптимальный баланс кислотности.

Разница ощущается быстро: розы, посаженные в "свою" землю, растут активнее, образуют больше бутонов и реже болеют.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

