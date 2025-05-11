Эти детали делают участок волшебным: никто не верит, что всё из подручного хлама

Огород — это не только грядки и плоскорез. Это может быть место, где салат растёт по спирали, петунии светятся ночью, а старая ванна становится центром ландшафтного дизайна. Всё зависит от угла зрения и капли безумия.
Забудьте про скучные ряды. Посадите салаты разного цвета по спирали или волне, добавьте настурцию и бархатцы — они съедобны и декоративны. Проложите между грядками белый песок, и ваш огород превратится в инсталляцию.
Старое зеркало на стене сарая или между кустами создаёт иллюзию леса. Главное — снять рамку и выбрать угол, чтобы не отпугнуть птиц. Пространство визуально увеличивается, а настроение — поднимается.
Цветы, которые светятся в темноте, — не миф. Белые петунии, лунник, цинерария и пара садовых фонарей — и клумба начинает жить ночью. Дополните светящимися камнями — и получите вечернюю версию своей дачи.
Пни - это будущие табуреты с мозаикой.
Поддоны - отличная основа для дачного дивана с матрасом.
Старая ванна - клумба для пряных трав. Просверлите дренаж — и всё готово.
Сделайте "тайную комнату" из ивы, вьющихся растений или ширмы. Внутри — гамак, столик из пня и мята в горшках. Это будет ваш личный уголок тишины и ароматного чая.
Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.