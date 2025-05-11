Он ничего не требовал, просто рос: лук, который даёт зелень быстрее всех

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Свежая зелень не обязательно должна ждать лета. Зелёный лук готов радовать уже через 14-16 дней после посадки — без теплицы, тепловой пушки и дачного участка. Главное — правильно выбрать сорт, место и не перелить.

Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зеленый лук

Перо растёт быстро — если ему не мешать

Для зелёного пера подходит мелкий севок, плотно высаженный в рыхлую почву. Не углубляйте сильно — это замедляет рост. Главное — умеренный полив и свет. Без фанатизма: переувлажнение = гниль и досрочное прощание с урожаем.

Подойдут контейнеры, грядки и даже подоконник. Лук неприхотлив, но любит, чтобы его стригли: регулярная срезка стимулирует рост новых побегов.

Лучшие сорта для зелени

Выбирая лук, ориентируйтесь на вегетацию и вкус:

Апрельский — нежные перья, быстро всходит.

Арзамасский — не боится перепадов температуры.

Бамбергер — густая зелень и мягкий вкус.

Бессоновский — урожайный, даже если прохладно.

Ростовский — для короткого лета.

Союз, Спасский — быстрый старт.

Стригуновский — легко растёт в любой почве.

Штутгартер Ризен — мощное перо.

Черниговский 4 — насыщенный аромат.

Оптимальная температура — +18-22°C, но и при +5°C, когда почва в огороде уже оттаяла, можно начинать.

Без фанатизма с подкормкой

Если зелень выглядит нормально — не трогайте. Избыток удобрений делает перо жёстким. Используйте органику в минимальных дозах и только при явном дефиците.

Собранную зелень лучше завернуть во влажную ткань и положить в холодильник. Так она останется сочной до 10 дней.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

