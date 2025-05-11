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Он ничего не требовал, просто рос: лук, который даёт зелень быстрее всех

1:52
Садоводство

Свежая зелень не обязательно должна ждать лета. Зелёный лук готов радовать уже через 14-16 дней после посадки — без теплицы, тепловой пушки и дачного участка. Главное — правильно выбрать сорт, место и не перелить.

Зеленый лук
Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеленый лук

Перо растёт быстро — если ему не мешать

Для зелёного пера подходит мелкий севок, плотно высаженный в рыхлую почву. Не углубляйте сильно — это замедляет рост. Главное — умеренный полив и свет. Без фанатизма: переувлажнение = гниль и досрочное прощание с урожаем.

Подойдут контейнеры, грядки и даже подоконник. Лук неприхотлив, но любит, чтобы его стригли: регулярная срезка стимулирует рост новых побегов.

Лучшие сорта для зелени

Выбирая лук, ориентируйтесь на вегетацию и вкус:

  • Апрельский — нежные перья, быстро всходит.

  • Арзамасский — не боится перепадов температуры.

  • Бамбергер — густая зелень и мягкий вкус.

  • Бессоновский — урожайный, даже если прохладно.

  • Ростовский — для короткого лета.

  • Союз, Спасский — быстрый старт.

  • Стригуновский — легко растёт в любой почве.

  • Штутгартер Ризен — мощное перо.

  • Черниговский 4 — насыщенный аромат.

Оптимальная температура — +18-22°C, но и при +5°C, когда почва в огороде уже оттаяла, можно начинать.

Без фанатизма с подкормкой

Если зелень выглядит нормально — не трогайте. Избыток удобрений делает перо жёстким. Используйте органику в минимальных дозах и только при явном дефиците.

Собранную зелень лучше завернуть во влажную ткань и положить в холодильник. Так она останется сочной до 10 дней.

Уточнения

Лук (лат  Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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