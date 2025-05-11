Он ничего не требовал, просто рос: лук, который даёт зелень быстрее всех

Свежая зелень не обязательно должна ждать лета. Зелёный лук готов радовать уже через 14-16 дней после посадки — без теплицы, тепловой пушки и дачного участка. Главное — правильно выбрать сорт, место и не перелить.
Для зелёного пера подходит мелкий севок, плотно высаженный в рыхлую почву. Не углубляйте сильно — это замедляет рост. Главное — умеренный полив и свет. Без фанатизма: переувлажнение = гниль и досрочное прощание с урожаем.
Подойдут контейнеры, грядки и даже подоконник. Лук неприхотлив, но любит, чтобы его стригли: регулярная срезка стимулирует рост новых побегов.
Выбирая лук, ориентируйтесь на вегетацию и вкус:
Апрельский — нежные перья, быстро всходит.
Арзамасский — не боится перепадов температуры.
Бамбергер — густая зелень и мягкий вкус.
Бессоновский — урожайный, даже если прохладно.
Ростовский — для короткого лета.
Союз, Спасский — быстрый старт.
Стригуновский — легко растёт в любой почве.
Штутгартер Ризен — мощное перо.
Черниговский 4 — насыщенный аромат.
Оптимальная температура — +18-22°C, но и при +5°C, когда почва в огороде уже оттаяла, можно начинать.
Если зелень выглядит нормально — не трогайте. Избыток удобрений делает перо жёстким. Используйте органику в минимальных дозах и только при явном дефиците.
Собранную зелень лучше завернуть во влажную ткань и положить в холодильник. Так она останется сочной до 10 дней.
Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
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