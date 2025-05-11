Овощи из-под снега: что не выкапывают до морозов, а собирают в ноябре с удовольствием

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень — вовсе не финал. Пока одни дачники убирают остатки урожая, другие собирают зелень с грядок под ноябрьским солнцем. И делают это без подогрева, поликарбоната и космических затрат.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дачница с кочаном капусты

Парники из рам и крышек от торта

Салат, шпинат и укроп можно сеять в конце августа. Над грядками ставят дуги, но вместо плёнки используют старые оконные рамы, прозрачные крышки или даже ящики от тортов.

Днём — приоткрыть, чтобы не сварилось, ночью — плотно закрыть. Такая "броня" спасает урожай при температуре до +5 °C.

Костёр как обогреватель

Метод "ночных костров" известен давно: слабое тление веток или опавшей листвы создаёт дымовую завесу, защищающую от заморозков. Главное — использовать в безветренную погоду и не разжигать слишком сильно.

Сорта, которые не боятся холодов

Некоторые овощи не просто выдерживают заморозки, но и становятся вкуснее:

Капуста "Московская поздняя” — спокойно переносит -7 °C.

Пастернак и топинамбур — сладкие и хрустящие после первых морозов.

Не торопитесь с уборкой, просто укройте листьями — и собирайте по мере надобности.

Мини-теплица из бутылки

Пятилитровые пластиковые бутылки легко превращаются в индивидуальные теплички. Перцы, баклажаны, базилик чувствуют себя в них как в спа: днём проветриваем, ночью — закрываем крышкой.

Подарок для весны

Не выкапывайте всё подчистую. Щавель, сельдерей и петрушку стоит оставить с несколькими листьями. Укройте лапником — и весной они стартуют раньше всех.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

