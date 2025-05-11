Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медуза Горгона: то, что ученые предлагают сделать с дронами — повергает в шок
Румяна на полмиллиона: США снова начали зарабатывать на российской красоте
Билли Джоэл отмечает юбилей: 75 лет легенде, изменившей рок-музыку
Сосед завёл собаку — и вы теперь не спите? Вот как решить проблему без скандала
Мозг против болезни: какой стиль жизни даёт фору старению
Десерт за 5 минут: итальянский лимонный крем, который покорит всех
ТОП-5 самых неприхотливых мотоциклов СССР
Упражнения для всего тела: фулбади — метод, проверенный временем
ТОП-5 самых вкусных мясных блюд от бабушек СССР

Овощи из-под снега: что не выкапывают до морозов, а собирают в ноябре с удовольствием

1:46
Садоводство

Осень — вовсе не финал. Пока одни дачники убирают остатки урожая, другие собирают зелень с грядок под ноябрьским солнцем. И делают это без подогрева, поликарбоната и космических затрат.

Дачница с кочаном капусты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дачница с кочаном капусты

Парники из рам и крышек от торта

Салат, шпинат и укроп можно сеять в конце августа. Над грядками ставят дуги, но вместо плёнки используют старые оконные рамы, прозрачные крышки или даже ящики от тортов.

Днём — приоткрыть, чтобы не сварилось, ночью — плотно закрыть. Такая "броня" спасает урожай при температуре до +5 °C.

Костёр как обогреватель

Метод "ночных костров" известен давно: слабое тление веток или опавшей листвы создаёт дымовую завесу, защищающую от заморозков. Главное — использовать в безветренную погоду и не разжигать слишком сильно.

Сорта, которые не боятся холодов

Некоторые овощи не просто выдерживают заморозки, но и становятся вкуснее:

  • Капуста "Московская поздняя” — спокойно переносит -7 °C.

  • Пастернак и топинамбур — сладкие и хрустящие после первых морозов.

Не торопитесь с уборкой, просто укройте листьями — и собирайте по мере надобности.

Мини-теплица из бутылки

Пятилитровые пластиковые бутылки легко превращаются в индивидуальные теплички. Перцы, баклажаны, базилик чувствуют себя в них как в спа: днём проветриваем, ночью — закрываем крышкой.

Подарок для весны

Не выкапывайте всё подчистую. Щавель, сельдерей и петрушку стоит оставить с несколькими листьями. Укройте лапником — и весной они стартуют раньше всех.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Сергей Соседов обвинил Цискаридзе в незаслуженной ТЭФИ: я бы вёл программы лучше
Российский шоу-бизнес
Сергей Соседов обвинил Цискаридзе в незаслуженной ТЭФИ: я бы вёл программы лучше Аудио 
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Красота и стиль
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Советские грузовики на экспорт: чем удивлялся третий мир Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
ТОП-5 самых вкусных мясных блюд от бабушек СССР
70-летний Кевин Костнер замечен с таинственной красавицей в элитном клубе Лос-Анджелеса
Не наждачка, а шёлк: что нужно знать, прежде чем тронуть ретинол
Дети в восторге, родители спокойны: пошаговый план для семейного путешествия мечты
Россия теряет газовый рынок: Европа делает ставку на СПГ из США и Африки
Советские грузовики на экспорт: чем удивлялся третий мир
Задумайтесь, почему собака лает без видимой причины — ответы удивят вас
Овощи из-под снега: что не выкапывают до морозов, а собирают в ноябре с удовольствием
Современный, красивый, не дорогой: прочитай эту статью перед покупкой нового телевизора
Выписка детей из квартиры: где подстерегают подводные камни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.