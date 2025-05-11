Овощи из-под снега: что не выкапывают до морозов, а собирают в ноябре с удовольствием

Осень — вовсе не финал. Пока одни дачники убирают остатки урожая, другие собирают зелень с грядок под ноябрьским солнцем. И делают это без подогрева, поликарбоната и космических затрат.
Салат, шпинат и укроп можно сеять в конце августа. Над грядками ставят дуги, но вместо плёнки используют старые оконные рамы, прозрачные крышки или даже ящики от тортов.
Днём — приоткрыть, чтобы не сварилось, ночью — плотно закрыть. Такая "броня" спасает урожай при температуре до +5 °C.
Метод "ночных костров" известен давно: слабое тление веток или опавшей листвы создаёт дымовую завесу, защищающую от заморозков. Главное — использовать в безветренную погоду и не разжигать слишком сильно.
Некоторые овощи не просто выдерживают заморозки, но и становятся вкуснее:
Капуста "Московская поздняя” — спокойно переносит -7 °C.
Пастернак и топинамбур — сладкие и хрустящие после первых морозов.
Не торопитесь с уборкой, просто укройте листьями — и собирайте по мере надобности.
Пятилитровые пластиковые бутылки легко превращаются в индивидуальные теплички. Перцы, баклажаны, базилик чувствуют себя в них как в спа: днём проветриваем, ночью — закрываем крышкой.
Не выкапывайте всё подчистую. Щавель, сельдерей и петрушку стоит оставить с несколькими листьями. Укройте лапником — и весной они стартуют раньше всех.
Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.
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