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1:44
Садоводство

Иногда даже самый ухоженный огород не даёт отдачи. Рассада сидит без движения, плоды — мелочь, не урожай. Проблема часто не в сортах или погоде, а в трёх простых вещах: почве, поливе и соседстве растений.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Томаты

Удобрение из зелёного супа

Вместо химии — дикая сила сорняков. Возьмите крапиву, одуванчики, ботву без семян, залейте водой в пропорции 1:3 и дайте постоять на солнце 10 дней. Получившийся "коктейль" разводят 1:10 и поливают грядки раз в две недели.

Результат — всплеск роста благодаря природному азоту и микроэлементам. Просто, дешево и эффективно.

Не солома, а целый арсенал

Мульча тоже может работать на урожай, если её правильно собрать. Смешайте скошенную траву, измельчённую яичную скорлупу и кофейную гущу. Пятисантиметровый слой:

  • сохраняет влагу,

  • душит сорняки,

  • подкармливает почву.

Кофе ещё и отпугивает слизней, а скорлупа нейтрализует кислотность — находка для томатов и перцев.

Грядка как коллектив: важны соседи

Некоторые растения помогают друг другу:

  • Лук-севок и морковь — отпугивают вредных мух.

  • Кабачки и кукуруза — тенистая поддержка в жару.

  • Базилик и томаты — ускорение роста и улучшение вкуса.

Полив с умом

Не заливайте корни холодной водой — это стресс. Наполните бочку утром, за день вода согреется. А если вечером добавить в лейку стакан молока, вы одновременно накормите растения кальцием и предупредите фитофтору.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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