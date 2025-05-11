Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллионы людей под угрозой: в Европе распространяется новая эпидемия
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Кто разрешил бюджетнику быть таким дерзким? Renault Kwid 2026 стал слишком модным
Москвич-412 в Европе: как советский седан покорял экспортные рынки
Танцующий долгожитель: 99-летний актёр Дик Ван Дайк поделился своим рецептом вечной молодости
Секретные переговоры: США хотят купить долю в Турецком потоке
Этот культурный шок в Японии ждал даже опытных путешественников
Как накачать мощный пресс за месяц — без скучных скручиваний
Собаки и их странные предпочтения: 5 запахов, которые они любят больше всего

Морковь пошла на сделку с луком: теперь у мух нет шансов

1:39
Садоводство

Урожай одних грядок радует, другие — разочаровывают, несмотря на одинаковый уход. Почему? Всё просто: растения, как люди, могут быть хорошими соседями или заклятыми врагами.

грядки
Фото: Freepik by evening_tao is licensed under Рublic domain
грядки

Дружба по интересам

Некоторые культуры буквально спасают друг друга:

  • Лук и морковь — идеальный дуэт. Лук отпугивает морковную муху, морковь — луковую. Вместе они защищены и занимают меньше места.

  • Картофель и бобы — ещё одна удачная пара. Бобы обогащают почву азотом и своим запахом отпугивают колорадского жука.

  • Календула и капуста — защита от гусениц и тли.

  • Бархатцы и клубника — против нематод и долгоносиков.

  • Крапива и смородина — ягоды становятся крупнее и слаще: крапива работает как мягкая органическая подкормка.

Опасные соседи

Не все растения терпят друг друга:

  • Помидоры и огурцы — несовместимы по влажности: первые любят сухо, вторые — влажно. Вместе они провоцируют грибок.

  • Растения одного семейства — частая ошибка. Перец и баклажан (паслёновые), редис и капуста (крестоцветные) — не только конкуренты за питание, но и магниты для одних и тех же болезней и вредителей.

Экосистема вместо борьбы

Разнообразие — главный союзник дачника. Чем больше культурных "типов" на участке, тем устойчивее становится огород. Правильно подобранные соседи не только улучшают здоровье растений, но и сокращают количество вредителей без химии.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Не нужно тяпать: как за сутки убрать траву между плитками без химии
Садоводство, цветоводство
Не нужно тяпать: как за сутки убрать траву между плитками без химии Аудио 
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Экономика и бизнес
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры Аудио 
Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст
Туризм
Рай только для немцев: чешские туристы испытали унижение на хорватском побережье — история из первых уст Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Всё раздражает, ничего не радует: никогда не игнорируйте эти перемены в настроении
Ваши глаза цвета неба? Это не просто красиво — это древняя мутация, изменившая человечество
Мода на двухколёсные: мопеды как стиль жизни СССР в 70-е
Освежает, как вентилятор: кефирная окрошка с пикантным секретом
Вcего 3 ингредиента: ваша стиральная машина засияет чистотой, как новая
Даже за краткую остановку во дворе — штраф: как изменится жизнь водителей летом 2025
Honda возвращает двигатель из 80-х — но теперь он с электрическим компрессором
Проснулся — похудел: секрет утренней зарядки от фитнес-эксперта
Венгерский отдых: как город с дешёвым пивом стал дорогим сюрпризом
Не грядка, а бочка! Больше солнца, меньше земли: арбузы в бочке экономят место и силы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.