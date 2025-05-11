Морковь пошла на сделку с луком: теперь у мух нет шансов

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Урожай одних грядок радует, другие — разочаровывают, несмотря на одинаковый уход. Почему? Всё просто: растения, как люди, могут быть хорошими соседями или заклятыми врагами.

Фото: Freepik by evening_tao is licensed under Рublic domain грядки

Дружба по интересам

Некоторые культуры буквально спасают друг друга:

Лук и морковь — идеальный дуэт. Лук отпугивает морковную муху, морковь — луковую. Вместе они защищены и занимают меньше места.

Картофель и бобы — ещё одна удачная пара. Бобы обогащают почву азотом и своим запахом отпугивают колорадского жука.

Календула и капуста — защита от гусениц и тли.

Бархатцы и клубника — против нематод и долгоносиков.

Крапива и смородина — ягоды становятся крупнее и слаще: крапива работает как мягкая органическая подкормка.

Опасные соседи

Не все растения терпят друг друга:

Помидоры и огурцы — несовместимы по влажности: первые любят сухо, вторые — влажно. Вместе они провоцируют грибок.

Растения одного семейства — частая ошибка. Перец и баклажан (паслёновые), редис и капуста (крестоцветные) — не только конкуренты за питание, но и магниты для одних и тех же болезней и вредителей.

Экосистема вместо борьбы

Разнообразие — главный союзник дачника. Чем больше культурных "типов" на участке, тем устойчивее становится огород. Правильно подобранные соседи не только улучшают здоровье растений, но и сокращают количество вредителей без химии.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

