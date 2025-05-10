Полив за ноль рублей: конструкция, которую собирают за день и не платят весь сезон

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С каждым годом жара становится всё безжалостнее, а расходы на полив — всё ощутимее. Но зачем платить за воду, если её можно буквально словить с неба? Дождевая влага не только мягче и чище водопроводной, но и идеально подходит для всех зелёных обитателей сада.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полив

Бочка вместо лейки

Самый простой способ начать — использовать крышу. Перенаправьте водосток в старую ванну, бочку или любую большую ёмкость. Обязательно закройте её сеткой, чтобы листья и мусор не забивали резервуар.

Если места мало, сделайте вертикальную систему из подвесных горшков. Прикрепите их к стене — вода будет стекать по цепочке, заполняя ёмкость на земле.

Чтобы вода не "цвела", добавьте в бочку немного золы. А если стенки ёмкости прозрачные — покрасьте её в тёмный цвет или оберните тканью. Это защитит воду от солнечных лучей и роста водорослей.

Полив и удобрение в одном флаконе

Для удобства внизу ёмкости можно установить кран с шлангом — получится почти полноценная поливочная система. Хотите совместить с удобрением? Положите в бочку мешочек с компостом: вода будет медленно вытягивать из него питательные вещества.

Не лень — собери лужу

Даже небольшие дожди — шанс накопить влагу. Расставьте по участку тазы, ведра и горшки. Эту воду удобно использовать для рассады и комнатных цветов.

А ещё можно закопать в землю старые покрышки, наполненные галькой. Они будут собирать влагу и медленно отдавать её корням рядом растущих растений.

Уточнения

Орошение или ирригация — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.

