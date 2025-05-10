Выгнал тлю, отпугнул слизней, удобрил почву — и всё это без покупок: сила сорняка

Сорняки — это не всегда зло. Некоторые из них работают тайными помощниками огородника: лечат землю, отпугивают вредителей и заменяют дорогие удобрения. Главное — не спешить с граблями и знать, кого щадить.
Привычная крапива — источник силы для соседних культур. Её корни выделяют вещества, которые стимулируют рост растений рядом.
Сделайте из неё мощное удобрение:
Нарежьте зелень, заполните ведро.
Залейте водой.
Через 2 недели получится концентрат.
Разведите его в пропорции 1:10 и поливайте томаты или огурцы — они это оценят. А стебли, разложенные между рядами, отпугнут слизней и улиток.
Длинные корни одуванчика рыхлят почву, а его жёлтые головки привлекают пчёл, улучшая опыление.
Настой против тли:
300 г корней и листьев залить 10 л воды.
Настоять сутки.
Процедить и опрыскивать.
Если добавить немного луковой шелухи — получится средство от грибка.
Сныть часто раздражает дачников своей живучестью. Но стоит изменить к ней отношение. До цветения её скашивают и заделывают в почву — она работает как сидерат, насыщая землю азотом.
Кстати, молодые листья сныти можно есть — в них много витаминов. Отлично идут в весенний салат.
Пырей — ещё один "вредитель", который можно превратить в союзника. Его высушенные и перемолотые корни смешивают с золой в пропорции 1:1 и посыпают садовые дорожки — муравьи исчезают.
А если залить 1 кг корней 10 литрами воды, настоять три дня и процедить, получится средство от мучнистой росы.
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
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