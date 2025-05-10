Выгнал тлю, отпугнул слизней, удобрил почву — и всё это без покупок: сила сорняка

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сорняки — это не всегда зло. Некоторые из них работают тайными помощниками огородника: лечат землю, отпугивают вредителей и заменяют дорогие удобрения. Главное — не спешить с граблями и знать, кого щадить.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Грядка

Крапива: зелёный супергерой

Привычная крапива — источник силы для соседних культур. Её корни выделяют вещества, которые стимулируют рост растений рядом.

Сделайте из неё мощное удобрение:

Нарежьте зелень, заполните ведро.

Залейте водой.

Через 2 недели получится концентрат.

Разведите его в пропорции 1:10 и поливайте томаты или огурцы — они это оценят. А стебли, разложенные между рядами, отпугнут слизней и улиток.

Одуванчик: не просто солнечное пятно

Длинные корни одуванчика рыхлят почву, а его жёлтые головки привлекают пчёл, улучшая опыление.

Настой против тли:

300 г корней и листьев залить 10 л воды.

Настоять сутки.

Процедить и опрыскивать.

Если добавить немного луковой шелухи — получится средство от грибка.

Сныть: враг с полезной тайной

Сныть часто раздражает дачников своей живучестью. Но стоит изменить к ней отношение. До цветения её скашивают и заделывают в почву — она работает как сидерат, насыщая землю азотом.

Кстати, молодые листья сныти можно есть — в них много витаминов. Отлично идут в весенний салат.

Пырей: полезный злодей

Пырей — ещё один "вредитель", который можно превратить в союзника. Его высушенные и перемолотые корни смешивают с золой в пропорции 1:1 и посыпают садовые дорожки — муравьи исчезают.

А если залить 1 кг корней 10 литрами воды, настоять три дня и процедить, получится средство от мучнистой росы.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

