Сколько у вас сантиметров? Хрустит, длинная и без изъянов — такую морковь хочется показать всем

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2:17
Садоводство

Чтобы морковь получилась сахарной, сочной и крупной, важно не только выбрать правильный сорт, но и обеспечить её грамотным минеральным питанием. Особенно важно уделить внимание калию и бору. А вот с азотом нужно быть осторожнее — его избыток приведёт к появлению «бороды» и ухудшению вкуса.

Морковь
Фото: flickr.com by Jeremy Keith, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Морковь
  • Первая подкормка — через 3 недели после появления всходов. В 10 литрах воды растворяют 20 г сульфата калия и 10 г суперфосфата. Поливают из расчёта 3 литра на квадратный метр. Это помогает корням развиваться и способствует накоплению сахара.
  • Вторая подкормка — через 40–50 дней после посева, когда начинает формироваться сам корнеплод. Используют калимагнезию (25 г на 10 л воды): калий укрепляет мякоть, магний отвечает за яркий цвет.
  • Бор вносят отдельно: 5 г борной кислоты растворяют сначала в 1 литре горячей воды, а потом добавляют ещё 9 литров. Полученным раствором опрыскивают ботву. Этот приём помогает избежать растрескивания, гнили сердцевины и может увеличить урожай до 20 %.
  • Третья подкормка — примерно за месяц до сбора урожая. Смешивают 30 г сернокислого калия и 5 г гумата натрия в 10 литрах воды. Это ускоряет созревание и улучшает лёжкость моркови.

Важно: хлорсодержащих удобрений лучше избегать — корнеплоды накапливают хлор, и вкус становится хуже.

Если почва бедная, стоит добавить древесную золу (1 стакан на квадратный метр) — она безопасно насыщает землю калием, кальцием и фосфором.

Микроэлементы — только по листьям

Раствор марганцовки (слабо-розовый) защищает от пятнистости, медный купорос (1 г на 10 л) помогает справиться с засухой. Опрыскивать лучше утром, чтобы листья успели высохнуть к вечеру.

Если следовать этой схеме, морковь получится такой сладкой, что её захочется есть сырой, а её размер станет предметом дачного восхищения (и немного зависти).

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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