Весь сезон без змей: как один прием избавит от непрошеных гостей навсегда

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Змеи в саду — не всегда катастрофа. На самом деле, они приносят пользу: поедают мышей, полевок, крыс, улиток и даже лягушек, помогая сократить вредителей и уменьшить потребность в пестицидах. Они участвуют в разложении органики и делают почву плодороднее. Но как быть, если страх сильнее логики?

Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication Змеи

Почему змеи появляются на участке

Главная причина — еда. Там, где есть грызуны и насекомые, рано или поздно появятся и змеи. Они не ищут встречи с человеком, но если участок привлекателен, то и "гости" не заставят себя ждать.

Что делать, чтобы змеи не захотели к вам заглянуть

Вот шесть шагов, которые действительно работают:

1. Уберите кормовую базу. Прячьте корм для домашних животных, очистите компостер, уберите рассыпанные семечки, остатки еды и упаковки.

2. Перекройте доступ к воде. Фонтаны, пруды и даже лужи после дождя могут стать отличной поилкой. Накрывайте бочки и ведра, избавьтесь от стоячей воды.

3. Разберите укрытия. Кучи веток, листьев, старые горшки, доски и мёртвая древесина — идеальные убежища. Чем больше открытого пространства, тем меньше шансов, что змея задержится.

4. Стригите газон. Высокая трава — ещё один типичный "укрытель". Кроме того, она мешает хищным птицам охотиться на змей.

5. Привлеките хищников. Обустройте в саду насесты — Т-образные жерди, на которых удобно сидеть совам, ястребам и другим охотникам.

6. Посадите растения с отпугивающим ароматом. Хотя научных подтверждений нет, считается, что змеи не любят запах чеснока, полыни, тимьяна, шалфея, розмарина, бархатцев и имбиря.

Встретили змею? Главное — не паниковать

Не стоит пытаться её прогнать или ударить. Змея защищается, когда чувствует угрозу. Лучше просто отступите и дайте ей уйти. Она пугается вас не меньше, чем вы её.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

