Пахнет так, что соседи выходят из дома — роза, которой гордится весь район

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Крупные цветы, тонкий аромат, романтичное имя и минимум хлопот — всё это про розу Салли Холмс. Этот сорт стал любимицей садоводов не только из-за внешней красоты, но и благодаря удивительной выносливости и простоте в уходе.

Фото: Own work by Georges Seguin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Роза Салли Хоумс

Изящный куст — и никакой возни

Салли Холмс — это кустарниковая роза родом из Великобритании. Её вывел в 1976 году Роберт Холмс и посвятил любимой жене. Цветы этой розы — крупные, кремово-белые, а к концу цветения они становятся слегка розоватыми. Соцветия собраны в букеты, которые эффектно смотрятся как на клумбах, так и на стенах, беседках или даже в больших горшках. Цветение обильное, продолжительное, а аромат — тонкий и благородный.

Не капризная, а благодарная

Сажать розу лучше там, где много солнца: так она будет расти активнее и цвести пышнее. Полив — дважды в неделю, если не идут дожди. Главное — не переусердствовать, роза не любит "мокрые ноги". Почва нужна рыхлая и дренированная, чтобы не застаивалась вода.

Особых умений для обрезки не требуется: просто удалите отцветшие побеги и дайте новым расти. Сильной обрезки она не требует и даже не любит — цветение может ослабнуть.

Не боится ни дождя, ни холода

Среди всех роз этот сорт особенно устойчив. Её лепестки не сдаются ни при ливне, ни при температурных скачках. Даже после непогоды она остаётся стройной, аккуратной и ароматной. А ещё почти не болеет и не требует химии — идеальный выбор для тех, кто не готов бороться с вредителями.

История с именем

Название этой розы — не маркетинговый ход. Это личная история: селекционер Роберт Холмс назвал цветок в честь жены — Салли. В итоге получился один из самых популярных сортов в мире. В 2012 году роза Салли Холмс была признана "самой любимой розой планеты" — и не зря.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

