Пахнет так, что соседи выходят из дома — роза, которой гордится весь район

Крупные цветы, тонкий аромат, романтичное имя и минимум хлопот — всё это про розу Салли Холмс. Этот сорт стал любимицей садоводов не только из-за внешней красоты, но и благодаря удивительной выносливости и простоте в уходе.
Салли Холмс — это кустарниковая роза родом из Великобритании. Её вывел в 1976 году Роберт Холмс и посвятил любимой жене. Цветы этой розы — крупные, кремово-белые, а к концу цветения они становятся слегка розоватыми. Соцветия собраны в букеты, которые эффектно смотрятся как на клумбах, так и на стенах, беседках или даже в больших горшках. Цветение обильное, продолжительное, а аромат — тонкий и благородный.
Сажать розу лучше там, где много солнца: так она будет расти активнее и цвести пышнее. Полив — дважды в неделю, если не идут дожди. Главное — не переусердствовать, роза не любит "мокрые ноги". Почва нужна рыхлая и дренированная, чтобы не застаивалась вода.
Особых умений для обрезки не требуется: просто удалите отцветшие побеги и дайте новым расти. Сильной обрезки она не требует и даже не любит — цветение может ослабнуть.
Среди всех роз этот сорт особенно устойчив. Её лепестки не сдаются ни при ливне, ни при температурных скачках. Даже после непогоды она остаётся стройной, аккуратной и ароматной. А ещё почти не болеет и не требует химии — идеальный выбор для тех, кто не готов бороться с вредителями.
Название этой розы — не маркетинговый ход. Это личная история: селекционер Роберт Холмс назвал цветок в честь жены — Салли. В итоге получился один из самых популярных сортов в мире. В 2012 году роза Салли Холмс была признана "самой любимой розой планеты" — и не зря.
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