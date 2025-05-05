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Бархатцы в саду: секреты клумбы, которая цветёт всё лето

2:26
Садоводство

Бархатцы — это не только яркие и неприхотливые однолетники, но и верные помощники в создании красивого, гармоничного сада. Чтобы клумба из бархатцев радовала глаз весь сезон, нужно продумать несколько важных деталей.

Бархатцы
Фото: creativecommons.org by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бархатцы

Выбор места

Бархатцы обожают солнце, поэтому выбирайте для клумбы хорошо освещённые участки. Чем больше света, тем пышнее цветение и ярче окраска лепестков. При лёгком затенении они тоже будут расти, но цветов будет меньше.

Подготовка почвы

Эти цветы нетребовательны, но лучше всего растут на рыхлой, дренированной земле. Перед посадкой перекопайте участок, удалите сорняки, добавьте компост или перегной. Если почва тяжёлая, можно смешать её с песком.

Составление композиции

Можно выбрать два подхода:

  • Моноклумба — клумба только из бархатцев, разных сортов и оттенков, создающая единый яркий акцент.

  • Смешанная клумба — бархатцы отлично сочетаются с петуниями, бегониями, сальвиями, космеями, календулой, маргаритками и рудбекиями. Эти комбинации помогут создать красивые контрасты и гармоничные цветовые переходы.

Учет высоты растений

Высокие сорта бархатцев сажают в центр клумбы или на задний план, средние — ближе к середине, а карликовые — по краю. Такой многослойный подход добавляет клумбе объёма и глубины.

Схема посадки

Высаживайте растения на расстоянии:

  • Африканские бархатцы — 25-30 см

  • Французские бархатцы — 20-25 см

Так вы избежите скученности и дадите растениям пространство для роста.

Уход за клумбой

Чтобы бархатцы радовали цветами всё лето:

  • Регулярно поливайте (но избегайте переувлажнения)

  • Удаляйте увядшие цветки

  • Подкармливайте минеральными удобрениями 1-2 раза за сезон

  • Пропалывайте клумбу

Бархатцы не только украшают участок, но и отпугивают вредителей, например, тлю и нематод, помогая другим растениям.

Что учитывать

Не сажайте бархатцы рядом с бобовыми (фасолью, горохом, соей) и крестоцветными (редькой, редисом, капустой) — они плохо переносят такое соседство.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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