Как ускорить компостирование в 2 раза: простые советы для максимального эффекта

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Компостирование — это отличный способ переработать органические отходы и получить ценное удобрение для сада и огорода. Но иногда процесс созревания компоста может затянуться. Чтобы ускорить его, нужно знать несколько ключевых правил.

Фото: Own work by Rosser1954, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Компост

Основные факторы ускорения

Соотношение углерода и азота: идеальное соотношение — примерно 30:1.

Источники азота: свежая трава, кухонные отходы, навоз

Источники углерода: сухие листья, солома, бумага, опилки

Добавляйте зелёные и коричневые материалы в правильных пропорциях.



Регулярное перелопачивание кучи (раз в 1-2 недели) обеспечивает доступ кислорода и равномерное распределение влаги и температуры. Без кислорода процесс замедляется.

Куча должна быть влажной, как отжатая губка (примерно 50-60% влажности).

Слишком сухо — добавьте воды или зелёных материалов

Слишком мокро — добавьте сухую траву, солому или бумагу



Для быстрого компостирования внутри кучи нужна температура 55-70 °C. Это признак активной работы термофильных бактерий. Если температура падает, проверьте доступ кислорода или количество азотистых материалов.

Измельчайте крупные отходы (ветки, остатки овощей, корки), чтобы увеличить площадь поверхности и ускорить разложение.

Специальные добавки и ускорители

Дрожжи — добавьте раствор дрожжей, чтобы запустить процесс брожения и усилить микробную активность

Готовые препараты-ускорители — Байкал ЭМ1, Компостин, Сияние-3, Трихоцин, Бокаши, Экомик Дачный, которые обогащают компост полезными микроорганизмами

Жидкости с ферментами — например, биопрепараты BB-K035, которые содержат концентрированные ферменты для разложения органики

Зола — добавляйте в умеренных количествах для обогащения компоста калием и фосфором

Полезные советы

Расположите кучу на солнечном месте и накройте чёрной плёнкой, чтобы сохранить тепло и ускорить процесс

Для навоза добавляйте подстилку и, при необходимости, суперфосфат или фосфорную муку (1-3%) для баланса питательных веществ

Не забывайте добавлять небольшие слои земли — они снабжают кучу нужными микроорганизмами

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

