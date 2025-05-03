Чем кроличий навоз лучше коровьего: секрет рекордного урожая на вашем огороде

Кроличий навоз — это ценное органическое удобрение, которое пользуется популярностью у огородников благодаря своему богатому составу и универсальности. Он содержит азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы, которые необходимы растениям для активного роста, укрепления корневой системы и повышения урожайности.
Свежий навоз — с осторожностью! Его высокая концентрация азота может обжечь корни.
Вносите, смешивая с почвой, или добавляйте в компостную кучу.
Не закладывайте свежий навоз слишком близко к корням.
Оставьте кроличий помет на несколько месяцев в компосте, чтобы он "созрел" и стал безопасным для прямого внесения.
Отлично подходит для осеннего или весеннего внесения.
Пропорция: 1 часть навоза на 10 частей воды.
Настаивайте 5-7 дней, затем поливайте под корень или опрыскивайте, предварительно разведя наполовину водой, чтобы не повредить листья.
Весной: для подготовки грядок
Летом: как подкормка в период активного роста
Осенью: для восстановления почвы под деревьями и кустарниками
Можно использовать как подкормку для рассады, комнатных растений, грядок и деревьев. Также допустимо добавлять кроличий помет в компост, включая вместе с подстилкой и сеном.
В сухом месте, чтобы сохранить азот.
Для длительного хранения — высушить или переработать в гранулы, что удобно для транспортировки и использования.
Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных, при этом в Большой российской энциклопедии (2022) навоз определяется как органическое удобрение из твёрдых и жидких экскрементов, а в 3-м издании Большой советской энциклопедии (1974) говорится лишь о твёрдых выделениях сельхозживотных.
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