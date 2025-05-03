Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкуснее, чем просто макароны: запеканка с сыром, колбасой и овощами, как в детском саду
Сел и поехал — или на эвакуаторе? Самые дешёвые внедорожники весны
Эти машины неубиваемы: что пережили автомобили с пробегом в миллион километров
Новые идеи похоронены: Юрий Лоза рассказал, почему ремейки вытеснили оригинальное кино
Храп может стать первым сигналом инсульта — особенно у мужчин средних лет
Россия наелась белорусским мясом — теперь в ходу китайское
Первое свидание — не подиум: что не стоит надевать, чтобы не отпугнуть
115 метров вниз: история из каньона, от которой сжимается сердце
Эти собаки не умеют летать — и это не шутка, а список с ограничениями

Чем кроличий навоз лучше коровьего: секрет рекордного урожая на вашем огороде

2:20
Садоводство

Кроличий навоз — это ценное органическое удобрение, которое пользуется популярностью у огородников благодаря своему богатому составу и универсальности. Он содержит азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы, которые необходимы растениям для активного роста, укрепления корневой системы и повышения урожайности.

Домашний кролик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашний кролик

Преимущества кроличьего навоза

  • Низкая кислотность — подходит для большинства почв
  • Почти не содержит семян сорняков
  • Богат питательными веществами
  • Не имеет резкого запаха (в отличие от коровьего или конского навоза)
  • Универсальное применение: подходит для овощей, ягодников, плодовых деревьев и декоративных культур

Как использовать кроличий навоз

Свежий навоз — с осторожностью! Его высокая концентрация азота может обжечь корни.

  • Вносите, смешивая с почвой, или добавляйте в компостную кучу.

  • Не закладывайте свежий навоз слишком близко к корням.

Компостированный навоз

  • Оставьте кроличий помет на несколько месяцев в компосте, чтобы он "созрел" и стал безопасным для прямого внесения.

  • Отлично подходит для осеннего или весеннего внесения.

Жидкий настой

  • Пропорция: 1 часть навоза на 10 частей воды.

  • Настаивайте 5-7 дней, затем поливайте под корень или опрыскивайте, предварительно разведя наполовину водой, чтобы не повредить листья.

Когда и куда вносить

  • Весной: для подготовки грядок

  • Летом: как подкормка в период активного роста

  • Осенью: для восстановления почвы под деревьями и кустарниками

Можно использовать как подкормку для рассады, комнатных растений, грядок и деревьев. Также допустимо добавлять кроличий помет в компост, включая вместе с подстилкой и сеном.

Как хранить

  • В сухом месте, чтобы сохранить азот.

  • Для длительного хранения — высушить или переработать в гранулы, что удобно для транспортировки и использования.

Важные советы

  • Не превышайте дозировки, чтобы избежать перенасыщения почвы.
  • На бедных почвах улучшите структуру земли органикой перед внесением навоза.
  • При приготовлении настоев используйте бродильные ёмкости с крышками.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных, при этом в Большой российской энциклопедии (2022) навоз определяется как органическое удобрение из твёрдых и жидких экскрементов, а в 3-м издании Большой советской энциклопедии (1974) говорится лишь о твёрдых выделениях сельхозживотных.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Секретный срок посадки кабачков: если упустить, урожая можно не ждать
Садоводство, цветоводство
Секретный срок посадки кабачков: если упустить, урожая можно не ждать Аудио 
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Авто
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь Аудио 
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники
Наука и техника
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Паутинный клещ уйдет: самые эффективные народные средства борьбы с вредителем
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Последние материалы
Неожиданный враг в унитазе: что накапливается под ободком и как это убрать
В Московском Молодежном Театре покажут спектакль о легендарном русском солдате
Как использовать обычную манку, чтобы муравьи ушли навсегда
Автомобиль без сюрпризов? Всё, что нужно знать о новых Москвичах 5 и 8
Changan CS75 Pro — тот случай, когда и салон, и мотор, и цена радуют
Сырники, которые не стыдно подать даже свекрови — всё держится на одном забытом шаге
Сосиска в тесте, как из пекарни: всё дело в хрусте и одной вкусной детали
Где прячутся те, кто знает толк в отдыхе: это озеро в Неваде оказалось красивее всех пляжей
Препараты, меняющие вес и судьбы: ВОЗ готова одобрить лечение ожирения таблетками
С виду документ, внутри — капкан: как PDF тихо мстит за доверие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.