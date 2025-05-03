Чем кроличий навоз лучше коровьего: секрет рекордного урожая на вашем огороде

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кроличий навоз — это ценное органическое удобрение, которое пользуется популярностью у огородников благодаря своему богатому составу и универсальности. Он содержит азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы, которые необходимы растениям для активного роста, укрепления корневой системы и повышения урожайности.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашний кролик

Преимущества кроличьего навоза

Низкая кислотность — подходит для большинства почв

Почти не содержит семян сорняков

Богат питательными веществами

Не имеет резкого запаха (в отличие от коровьего или конского навоза)

Универсальное применение: подходит для овощей, ягодников, плодовых деревьев и декоративных культур

Как использовать кроличий навоз

Свежий навоз — с осторожностью! Его высокая концентрация азота может обжечь корни.

Вносите, смешивая с почвой, или добавляйте в компостную кучу.

Не закладывайте свежий навоз слишком близко к корням.

Компостированный навоз

Оставьте кроличий помет на несколько месяцев в компосте, чтобы он "созрел" и стал безопасным для прямого внесения.

Отлично подходит для осеннего или весеннего внесения.

Жидкий настой

Пропорция: 1 часть навоза на 10 частей воды.

Настаивайте 5-7 дней, затем поливайте под корень или опрыскивайте, предварительно разведя наполовину водой, чтобы не повредить листья.

Когда и куда вносить

Весной: для подготовки грядок

Летом: как подкормка в период активного роста

Осенью: для восстановления почвы под деревьями и кустарниками

Можно использовать как подкормку для рассады, комнатных растений, грядок и деревьев. Также допустимо добавлять кроличий помет в компост, включая вместе с подстилкой и сеном.

Как хранить

В сухом месте, чтобы сохранить азот.

Для длительного хранения — высушить или переработать в гранулы, что удобно для транспортировки и использования.

Важные советы

Не превышайте дозировки, чтобы избежать перенасыщения почвы.

На бедных почвах улучшите структуру земли органикой перед внесением навоза.

При приготовлении настоев используйте бродильные ёмкости с крышками.

Уточнения

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных, при этом в Большой российской энциклопедии (2022) навоз определяется как органическое удобрение из твёрдых и жидких экскрементов, а в 3-м издании Большой советской энциклопедии (1974) говорится лишь о твёрдых выделениях сельхозживотных.

