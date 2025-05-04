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Спасаем урожай вишни: простая обработка зелёнкой

2:20
Садоводство

Йод и зелёнка — это не только аптечные средства, но и настоящие помощники на даче. Их антисептические и фунгицидные свойства делают эти препараты эффективными в борьбе с грибковыми заболеваниями, укреплении иммунитета растений и, как результат, увеличении урожайности.

Тарелка вишни
Фото: Freepik by frimufilms
Тарелка вишни

Как действует йод на растения

  • Укрепляет иммунитет
  • Улучшает развитие корневой системы
  • Защищает от грибковых болезней (например, фитофтороза)
  • Стимулирует рост и ускоряет созревание плодов

Для огурцов и помидоров йод применяют как в поливе, так и в опрыскивании. Например, популярный рецепт — 20-30 капель йода на 10 л воды (иногда с добавлением литра молока), настаивают 12 часов, затем поливают или опрыскивают растения.

Для клубники йод помогает защититься от серой гнили и других болезней. Используют раствор: 5-10 капель йода на 10 л воды, опрыскивание проводят в период активного роста и завязи ягод.

Как использовать зелёнку

  • Обрабатывает повреждения на растениях, защищая их от инфекций
  • Подходит для обработки кустов вишни, особенно при трещинах и болезнях
  • Используется в смесях для опрыскивания, например:
    10 мл зелёнки + 2 л молока или сыворотки + 50 г мочевины на 10 л воды, обработку проводят трижды за сезон с интервалом в неделю.

Важные правила

  • Не превышайте дозировки — избыток йода или зелёнки может вызвать ожоги.

  • Используйте растворы только свежими.

  • Опрыскивайте растения в безветренную, сухую погоду, лучше утром или вечером.

  • После обработки следите за состоянием растений — при признаках стресса прекратите применение.

Примерные рецепты

  • Для огурцов и помидоров: 30 капель йода + 10 л воды + 1 л молока, настоять 12 часов, полить или опрыскать.

  • Для клубники: 5-10 капель йода на 10 л воды, опрыскивать по листьям.

  • Для вишни: смазывать повреждённые участки зелёнкой, а также опрыскивать раствором зелёнки для профилактики грибковых заболеваний.

Уточнения

Ио́д (общеупотребительное название — йо́д; от греч. ἰώδης — «фиалковый (фиолетовый)», также от лат. Iodum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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