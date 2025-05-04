Спасаем урожай вишни: простая обработка зелёнкой

Йод и зелёнка — это не только аптечные средства, но и настоящие помощники на даче. Их антисептические и фунгицидные свойства делают эти препараты эффективными в борьбе с грибковыми заболеваниями, укреплении иммунитета растений и, как результат, увеличении урожайности.
Для огурцов и помидоров йод применяют как в поливе, так и в опрыскивании. Например, популярный рецепт — 20-30 капель йода на 10 л воды (иногда с добавлением литра молока), настаивают 12 часов, затем поливают или опрыскивают растения.
Для клубники йод помогает защититься от серой гнили и других болезней. Используют раствор: 5-10 капель йода на 10 л воды, опрыскивание проводят в период активного роста и завязи ягод.
Не превышайте дозировки — избыток йода или зелёнки может вызвать ожоги.
Используйте растворы только свежими.
Опрыскивайте растения в безветренную, сухую погоду, лучше утром или вечером.
После обработки следите за состоянием растений — при признаках стресса прекратите применение.
Для огурцов и помидоров: 30 капель йода + 10 л воды + 1 л молока, настоять 12 часов, полить или опрыскать.
Для клубники: 5-10 капель йода на 10 л воды, опрыскивать по листьям.
Для вишни: смазывать повреждённые участки зелёнкой, а также опрыскивать раствором зелёнки для профилактики грибковых заболеваний.
Ио́д (общеупотребительное название — йо́д; от греч. ἰώδης — «фиалковый (фиолетовый)», также от лат. Iodum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.
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