Спасаем урожай вишни: простая обработка зелёнкой

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Йод и зелёнка — это не только аптечные средства, но и настоящие помощники на даче. Их антисептические и фунгицидные свойства делают эти препараты эффективными в борьбе с грибковыми заболеваниями, укреплении иммунитета растений и, как результат, увеличении урожайности.

Фото: Freepik by frimufilms Тарелка вишни

Как действует йод на растения

Укрепляет иммунитет

Улучшает развитие корневой системы

Защищает от грибковых болезней (например, фитофтороза)

Стимулирует рост и ускоряет созревание плодов

Для огурцов и помидоров йод применяют как в поливе, так и в опрыскивании. Например, популярный рецепт — 20-30 капель йода на 10 л воды (иногда с добавлением литра молока), настаивают 12 часов, затем поливают или опрыскивают растения.

Для клубники йод помогает защититься от серой гнили и других болезней. Используют раствор: 5-10 капель йода на 10 л воды, опрыскивание проводят в период активного роста и завязи ягод.

Как использовать зелёнку

Обрабатывает повреждения на растениях, защищая их от инфекций

Подходит для обработки кустов вишни, особенно при трещинах и болезнях

Используется в смесях для опрыскивания, например:

10 мл зелёнки + 2 л молока или сыворотки + 50 г мочевины на 10 л воды, обработку проводят трижды за сезон с интервалом в неделю.

Важные правила

Не превышайте дозировки — избыток йода или зелёнки может вызвать ожоги.

Используйте растворы только свежими.

Опрыскивайте растения в безветренную, сухую погоду, лучше утром или вечером.

После обработки следите за состоянием растений — при признаках стресса прекратите применение.

Примерные рецепты

Для огурцов и помидоров: 30 капель йода + 10 л воды + 1 л молока, настоять 12 часов, полить или опрыскать.

Для клубники: 5-10 капель йода на 10 л воды, опрыскивать по листьям.

Для вишни: смазывать повреждённые участки зелёнкой, а также опрыскивать раствором зелёнки для профилактики грибковых заболеваний.

Уточнения

Ио́д (общеупотребительное название — йо́д; от греч. ἰώδης — «фиалковый (фиолетовый)», также от лат. Iodum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.

