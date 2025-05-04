Почему кровяная мука — лучшее органическое удобрение для вашего сада

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кровяная мука — это органическое удобрение, получаемое путём высушивания и измельчения крови животных (чаще всего отходов мясной промышленности). Она особенно ценится за высокое содержание азота, который необходим растениям для роста зелёной массы, укрепления корневой системы и общего улучшения состояния.

Фото: Freepik by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Урожай

Состав и свойства

До 80% протеина

До 9% влаги

3% жира

6% золы

Важные микроэлементы, включая железо, кальций (0,45%) и фосфор (0,31%)

Азот из кровяной муки легко усваивается, что делает её удобрением быстрого действия, но при этом она даёт и длительный эффект — поддерживая плодородие почвы в течение сезона.

Как применять кровяную муку

Есть два основных способа использования:

В сухом виде:

Равномерно рассыпьте по поверхности почвы (примерно 50-100 г на 1 м²)

Слегка заделайте в грунт перед посадкой или в процессе вегетации

В виде раствора:

Разведите кровяную муку в воде (точные пропорции зависят от производителя)

Используйте для полива растений как жидкую подкормку

Для каких растений подходит

Кровяная мука полезна для:

томатов

огурцов

плодовых деревьев (яблони, груши)

ягодных кустов (малина, смородина)

декоративных кустарников

цветов (в том числе роз)

Не рекомендуется использовать на почвах, уже богатых азотом, чтобы избежать дисбаланса.

Важные советы

Используйте не чаще, чем рекомендовано, чтобы избежать ожогов корней.

После внесения азотных удобрений желательно добавлять калийные, например, золу, чтобы сбалансировать состав почвы.

Кровяную муку можно добавлять в компост (1-2 фунта на 12 дюймов органических отходов) для ускорения разложения.

Она также может использоваться как средство для отпугивания некоторых животных (например, белок) благодаря специфическому запаху.

Недостатки

специфический запах, который может привлекать или отпугивать животных;

не подходит для участков с избыточным содержанием азота.

Уточнения

Кровяна́я мука́ — удобрение и корм для животных, получаемое из отходов мясного производства. Обычно представляет собой высушенную кровь коров, свиней, кур.

