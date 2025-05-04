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Почему кровяная мука — лучшее органическое удобрение для вашего сада

2:17
Садоводство

Кровяная мука — это органическое удобрение, получаемое путём высушивания и измельчения крови животных (чаще всего отходов мясной промышленности). Она особенно ценится за высокое содержание азота, который необходим растениям для роста зелёной массы, укрепления корневой системы и общего улучшения состояния.

Урожай
Фото: Freepik by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай

Состав и свойства

  • До 80% протеина
  • До 9% влаги
  • 3% жира
  • 6% золы
  • Важные микроэлементы, включая железо, кальций (0,45%) и фосфор (0,31%)

Азот из кровяной муки легко усваивается, что делает её удобрением быстрого действия, но при этом она даёт и длительный эффект — поддерживая плодородие почвы в течение сезона.

Как применять кровяную муку

Есть два основных способа использования:

В сухом виде:

  • Равномерно рассыпьте по поверхности почвы (примерно 50-100 г на 1 м²)

  • Слегка заделайте в грунт перед посадкой или в процессе вегетации

В виде раствора:

  • Разведите кровяную муку в воде (точные пропорции зависят от производителя)

  • Используйте для полива растений как жидкую подкормку

Для каких растений подходит

Кровяная мука полезна для:

  • томатов

  • огурцов

  • плодовых деревьев (яблони, груши)

  • ягодных кустов (малина, смородина)

  • декоративных кустарников

  • цветов (в том числе роз)

Не рекомендуется использовать на почвах, уже богатых азотом, чтобы избежать дисбаланса.

Важные советы

  • Используйте не чаще, чем рекомендовано, чтобы избежать ожогов корней.
  • После внесения азотных удобрений желательно добавлять калийные, например, золу, чтобы сбалансировать состав почвы.
  • Кровяную муку можно добавлять в компост (1-2 фунта на 12 дюймов органических отходов) для ускорения разложения.
  • Она также может использоваться как средство для отпугивания некоторых животных (например, белок) благодаря специфическому запаху.

Недостатки

  • специфический запах, который может привлекать или отпугивать животных;

  • не подходит для участков с избыточным содержанием азота.

Уточнения

Кровяна́я мука́ — удобрение и корм для животных, получаемое из отходов мясного производства. Обычно представляет собой высушенную кровь коров, свиней, кур.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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