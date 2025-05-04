Кровяная мука — это органическое удобрение, получаемое путём высушивания и измельчения крови животных (чаще всего отходов мясной промышленности). Она особенно ценится за высокое содержание азота, который необходим растениям для роста зелёной массы, укрепления корневой системы и общего улучшения состояния.
Азот из кровяной муки легко усваивается, что делает её удобрением быстрого действия, но при этом она даёт и длительный эффект — поддерживая плодородие почвы в течение сезона.
Есть два основных способа использования:
В сухом виде:
Равномерно рассыпьте по поверхности почвы (примерно 50-100 г на 1 м²)
Слегка заделайте в грунт перед посадкой или в процессе вегетации
В виде раствора:
Разведите кровяную муку в воде (точные пропорции зависят от производителя)
Используйте для полива растений как жидкую подкормку
Кровяная мука полезна для:
томатов
огурцов
плодовых деревьев (яблони, груши)
ягодных кустов (малина, смородина)
декоративных кустарников
цветов (в том числе роз)
Не рекомендуется использовать на почвах, уже богатых азотом, чтобы избежать дисбаланса.
специфический запах, который может привлекать или отпугивать животных;
не подходит для участков с избыточным содержанием азота.
Кровяна́я мука́ — удобрение и корм для животных, получаемое из отходов мясного производства. Обычно представляет собой высушенную кровь коров, свиней, кур.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".