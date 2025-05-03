Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туалет подскажет раньше анализов: что частота стула говорит о вашем здоровье
Растения, которые не требуют заботы: идеальный выбор для занятого садовода
Этот знак путает даже опытных водителей: когда запрет поворота означает и запрет разворота
Синий, зелёный и немного хаоса: как выбрать игрушку, от которой кошка не оторвётся
Меню на шесть столов: в Тиволи открылся ресторан, изменивший взгляды на сельскую еду
Не трать воду зря: физик развенчал главный миф о посудомоечной машине
Световые чипы под контролем: как звук меняет мир фотоники
Маркетинговый обман или реальная польза? Вся правда о термальной воде, которую вы не знали
Сухумский аэропорт открылся для регулярных рейсов — Грузия должна учитывать права людей на перемещение

Идеальная рассада баклажанов: как добиться крепких стеблей и зелёной массы

Садоводство

Выращивание баклажанов с рассады — почти ювелирная работа. Эта культура чувствительна ко всему: к свету, к влажности, к малейшим колебаниям температуры. Но если подойти к делу грамотно, результат порадует — получите мощные кусты и щедрый урожай.

Баклажаны
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe/BHV, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Баклажаны

Свет — главный фактор

При посеве в феврале без подсветки не обойтись: сеянцам нужно минимум 12-14 часов света в сутки. Идеально использовать специальные фитолампы. Недостаток освещения — и рассада вытянется, ослабнет.

Посев без пересадок

Лучше сразу сеять в отдельные ёмкости — баклажаны не любят, когда тревожат их корешки. Подойдут торфяные стаканчики или мелкие горшки.

Семена заглубляют всего на 0,5 см. Меньше — пересохнут, больше — не прорастут. После посева контейнеры накрывают пленкой: нужен эффект мини-парника. Оптимальная температура для появления ростков — 25-30 °C.

Появились ростки? Снимаем укрытие

Теперь важна стабильность: резкие перепады влажности уже не страшны, но температурный режим лучше не нарушать.

Поливать нужно тёплой, отстоянной водой раз в пять дней. Заливать нельзя — от этого корни гниют, особенно при прохладе.

Подкормки и солнце

Дважды в месяц стоит давать комплексное удобрение с азотом и калием — это укрепляет побеги и стимулирует рост листвы. Даже если вы подсвечиваете рассаду, держите её на самом светлом подоконнике — без солнца она будет хилой и болезненной.

Закалка — обязательна

За пару недель до переезда в грунт баклажаны нужно начинать выносить на улицу: сначала на час, потом дольше. Это поможет им легче адаптироваться после пересадки.

Для высадки выбирайте тёплое, защищённое от ветра место с рыхлой землёй. Влага не должна застаиваться, иначе корни просто "задохнутся".

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Авто
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться Аудио 
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Экономика и бизнес
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги Аудио 
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Садоводство, цветоводство
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Паутинный клещ уйдет: самые эффективные народные средства борьбы с вредителем
Паутинный клещ уйдет: самые эффективные народные средства борьбы с вредителем
Последние материалы
Джанабаева показала сына от Меладзе в неловкой ситуации на сцене
Купили за десятки тысяч — а потом выбросили: кто из кошек чаще оказывается на улице
Полив днём — вред без пользы: почему огурцы перестают расти
Майская обрезка: секреты здоровья и цветения для вашего сада
Ванная будущего уже в продаже: что такое капсульный душ и зачем он вам нужен
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Николай Давыденко потряс фактом о Мирре Андреевой: её организм не справляется с нагрузками в теннисе
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Длинные и сильные волосы начинаются не с маски, а с этих трёх шагов
Медленнее, тише, жирнее? Почему обмен веществ с годами замедляется — и как его разбудить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.