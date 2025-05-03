Идеальная рассада баклажанов: как добиться крепких стеблей и зелёной массы

Выращивание баклажанов с рассады — почти ювелирная работа. Эта культура чувствительна ко всему: к свету, к влажности, к малейшим колебаниям температуры. Но если подойти к делу грамотно, результат порадует — получите мощные кусты и щедрый урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe/BHV, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Баклажаны

Свет — главный фактор

При посеве в феврале без подсветки не обойтись: сеянцам нужно минимум 12-14 часов света в сутки. Идеально использовать специальные фитолампы. Недостаток освещения — и рассада вытянется, ослабнет.

Посев без пересадок

Лучше сразу сеять в отдельные ёмкости — баклажаны не любят, когда тревожат их корешки. Подойдут торфяные стаканчики или мелкие горшки.

Семена заглубляют всего на 0,5 см. Меньше — пересохнут, больше — не прорастут. После посева контейнеры накрывают пленкой: нужен эффект мини-парника. Оптимальная температура для появления ростков — 25-30 °C.

Появились ростки? Снимаем укрытие

Теперь важна стабильность: резкие перепады влажности уже не страшны, но температурный режим лучше не нарушать.

Поливать нужно тёплой, отстоянной водой раз в пять дней. Заливать нельзя — от этого корни гниют, особенно при прохладе.

Подкормки и солнце

Дважды в месяц стоит давать комплексное удобрение с азотом и калием — это укрепляет побеги и стимулирует рост листвы. Даже если вы подсвечиваете рассаду, держите её на самом светлом подоконнике — без солнца она будет хилой и болезненной.

Закалка — обязательна

За пару недель до переезда в грунт баклажаны нужно начинать выносить на улицу: сначала на час, потом дольше. Это поможет им легче адаптироваться после пересадки.

Для высадки выбирайте тёплое, защищённое от ветра место с рыхлой землёй. Влага не должна застаиваться, иначе корни просто "задохнутся".

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

