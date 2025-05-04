Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее

Дрожжевая подкормка — это проверенное натуральное удобрение, которое активно используют садоводы и огородники. Благодаря содержанию витаминов группы B, белков, аминокислот и минералов дрожжи стимулируют рост растений, укрепляют корневую систему и ускоряют развитие зелёной массы.
Из сухих дрожжей:
Растворите 10 г сухих дрожжей и 1 ст. л. сахара в 10 л тёплой воды.
Оставьте смесь в тёплом месте на 2-3 часа для активации.
После настаивания раствор готов к поливу.
Из свежих дрожжей:
Возьмите 100 г свежих дрожжей на 10 л воды.
Добавьте 1 ст. л. сахара, размешайте и настаивайте так же 2-3 часа.
Для усиленного эффекта (например, для огурцов и помидоров):
В 5 л тёплой воды растворите 10 г сухих дрожжей и 30 г сахара.
Добавьте 5 растолчённых таблеток аскорбинки и горсть земли.
Настаивайте сутки, затем разведите 1:1 с водой перед поливом.
Поливайте растения дрожжевым раствором не чаще 3 раз за сезон.
Первый раз — в период активного роста.
Второй — во время цветения.
Третий — при формировании плодов.
Эта подкормка подходит для овощей (помидоры, огурцы, кабачки), ягодных кустарников (клубника, малина, смородина), плодовых деревьев (яблони, груши), цветов и декоративных кустов.
Не рекомендуется использовать для картофеля, лука и чеснока.
После дрожжевой подкормки внесите в почву золу или другие калийные удобрения, так как дрожжи активно поглощают калий и кальций.
Не злоупотребляйте частотой применения, чтобы не нарушить баланс питательных веществ.
На бедных почвах сначала улучшите грунт органическими удобрениями — тогда дрожжевая подкормка сработает эффективнее.
Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.
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