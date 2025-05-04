Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дрожжевая подкормка — это проверенное натуральное удобрение, которое активно используют садоводы и огородники. Благодаря содержанию витаминов группы B, белков, аминокислот и минералов дрожжи стимулируют рост растений, укрепляют корневую систему и ускоряют развитие зелёной массы.

Фото: commons.wikimedia.org by Hellahulla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дрожжи

Как приготовить дрожжевую подкормку

Из сухих дрожжей:

Растворите 10 г сухих дрожжей и 1 ст. л. сахара в 10 л тёплой воды.

Оставьте смесь в тёплом месте на 2-3 часа для активации.

После настаивания раствор готов к поливу.

Из свежих дрожжей:

Возьмите 100 г свежих дрожжей на 10 л воды.

Добавьте 1 ст. л. сахара, размешайте и настаивайте так же 2-3 часа.

Для усиленного эффекта (например, для огурцов и помидоров):

В 5 л тёплой воды растворите 10 г сухих дрожжей и 30 г сахара.

Добавьте 5 растолчённых таблеток аскорбинки и горсть земли.

Настаивайте сутки, затем разведите 1:1 с водой перед поливом.

Как и когда использовать

Поливайте растения дрожжевым раствором не чаще 3 раз за сезон.

Первый раз — в период активного роста.

Второй — во время цветения.

Третий — при формировании плодов.

Эта подкормка подходит для овощей (помидоры, огурцы, кабачки), ягодных кустарников (клубника, малина, смородина), плодовых деревьев (яблони, груши), цветов и декоративных кустов.

Не рекомендуется использовать для картофеля, лука и чеснока.

Важные советы

После дрожжевой подкормки внесите в почву золу или другие калийные удобрения, так как дрожжи активно поглощают калий и кальций.

Не злоупотребляйте частотой применения, чтобы не нарушить баланс питательных веществ.

На бедных почвах сначала улучшите грунт органическими удобрениями — тогда дрожжевая подкормка сработает эффективнее.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.

