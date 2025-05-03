Полив днём — вред без пользы: почему огурцы перестают расти

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Солнце в зените — и вы с лейкой у грядки? Прекратите. Полив огурцов в середине дня — классическая ошибка, которая приносит больше вреда, чем пользы.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

Влага испаряется моментально. Почва не успевает её впитать, а растения остаются жаждущими. Приходится поливать дважды: и днём, и вечером. Ресурсы утекают, а толку — ноль.

Но хуже всего — капли на листьях. Под жаркими лучами они работают как линзы: фокусируют свет и буквально прожигают нежные ткани. Появляются бурые пятна — идеальные ворота для инфекций.

Ожоги снижают иммунитет. Фотосинтез замедляется, растение в стрессе. Завязи формируются плохо, рост плодов тормозится.

А что с корнями? В разогретой до безумия земле они "варятся", как в кастрюле. Самые тонкие, впитывающие корешки погибают. Огурцы теряют доступ к питанию.

На фоне перегрева — грибки. Мучнистая роса, корневые гнили, пероноспороз развиваются стремительно. Заболевают даже здоровые кусты, а ослабленные — первыми.

Вредители только и ждут. Тля, клещ, белокрылка — всё это враз налетает на растения, у которых нет сил защищаться.

Когда же поливать? Только рано утром или ближе к вечеру. Вода спокойно впитается в почву, а листья успеют просохнуть до пика жары.

Плюс — мульча. Слой соломы или компоста сохраняет влагу и не даёт земле перегреваться.

Идеальный вариант — капельный полив. Влага идёт прямо к корням, без риска ожогов и с минимальными потерями.

Помните: грамотный полив — это не мелочь. Это основа здоровья куста и вашего будущего урожая. Полив в полдень — это всё равно что поливать песок: красиво, но бессмысленно.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

