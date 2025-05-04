Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солод вместо какао: новый шоколад, который спасёт планету и удивит вкусом
Как избавиться от лишнего жира и увидеть заветные кубики: пять секретных упражнений
Карибские хищники оказались вовсе не теми, за кого их считали
Lada Iskra буксует на старте: новинку не могут собрать даже в базовой версии
Откройте для себя сказочную страну в Тоскане: деревня, где оживают самые известные сказки
Артур Пирожков вернулся: танцевальные движения свели с ума TikTok — пародии взрывают Сеть!
Неожиданное уменьшение пенсии: какие факторы влияют на её размер
Удар по учебникам космологии: Уэбб заглянул в колыбель Вселенной и нашёл там гигантов
Эти 2 устройства тайно сжирают 28% вашей электроэнергии! Срочно выключайте из розетки

Оживляем розы дома: пошаговый рецепт реанимации

1:46
Садоводство

Букет роз в вазе — это всегда красиво, но, к сожалению, цветы со временем начинают вянуть. Хорошая новость: даже увядшие розы можно вернуть к жизни, если знать несколько простых трюков.

Букет роз на окне
Фото: flickr.com by Victoria Vasilieva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Букет роз на окне

Подготовка стеблей

  1. Срежьте кончики стеблей под углом (примерно на 2-3 см), чтобы увеличить площадь для впитывания воды.
  2. Удалите нижние листья, которые могут касаться воды, чтобы предотвратить загнивание.
  3. Если стебли потемнели или покрылись налётом, срежьте всё повреждённое.

Использование горячей воды

  • Экстренный метод для сильно увядших цветов:

  • Опустите нижнюю часть стеблей в очень горячую воду (кипяток) на 2-3 минуты.

  • Затем сразу же срежьте почерневший участок и поставьте розы в прохладную воду.
    Этот метод помогает "пробудить" сосуды стебля и восстановить подачу влаги к бутону.

Что добавить в воду

  • 1-2 таблетки аспирина или активированного угля для профилактики бактериального заражения.

  • 1 чайная ложка сахара или специальный питательный раствор для срезанных цветов.

  • Иногда можно добавить немного селитры (1 ч. л. на литр воды) — она стимулирует стойкость бутонов.

Какой водой поливать

Используйте тёплую воду — она лучше впитывается. Меняйте воду в вазе каждые 1-2 дня, тщательно промывая вазу, чтобы избежать скопления бактерий.

Где поставить вазу

  • В прохладное место, вдали от солнечных лучей и сквозняков.
  • Не ставьте рядом с фруктами — выделяемый ими этилен ускоряет увядание.
  • Можно на пару часов поместить букет в ванну с прохладной водой, чтобы насытить лепестки влагой.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Почти ничего не покупал — а построил теплицу, на которую теперь все соседи заглядываются
Садоводство, цветоводство
Почти ничего не покупал — а построил теплицу, на которую теперь все соседи заглядываются Аудио 
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Авто
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты Аудио 
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Авто
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Последние материалы
Артур Пирожков вернулся: танцевальные движения свели с ума TikTok — пародии взрывают Сеть!
Неожиданное уменьшение пенсии: какие факторы влияют на её размер
Оживляем розы дома: пошаговый рецепт реанимации
Удар по учебникам космологии: Уэбб заглянул в колыбель Вселенной и нашёл там гигантов
Эти 2 устройства тайно сжирают 28% вашей электроэнергии! Срочно выключайте из розетки
Забота о здоровье сада: как бороться с муравьями бережно
Вместо таблеток: простой продукт, который разгоняет давление вниз
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Эти 4 деревни Прованса снова в топе самых гостеприимных мест Франции
Всё выключил — а расход вырос: почему экономия на комфорте не всегда работает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.