Букет роз в вазе — это всегда красиво, но, к сожалению, цветы со временем начинают вянуть. Хорошая новость: даже увядшие розы можно вернуть к жизни, если знать несколько простых трюков.
Опустите нижнюю часть стеблей в очень горячую воду (кипяток) на 2-3 минуты.
Затем сразу же срежьте почерневший участок и поставьте розы в прохладную воду.
Этот метод помогает "пробудить" сосуды стебля и восстановить подачу влаги к бутону.
1-2 таблетки аспирина или активированного угля для профилактики бактериального заражения.
1 чайная ложка сахара или специальный питательный раствор для срезанных цветов.
Иногда можно добавить немного селитры (1 ч. л. на литр воды) — она стимулирует стойкость бутонов.
Используйте тёплую воду — она лучше впитывается. Меняйте воду в вазе каждые 1-2 дня, тщательно промывая вазу, чтобы избежать скопления бактерий.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".