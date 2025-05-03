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Как использовать обычную манку, чтобы муравьи ушли навсегда

1:51
Садоводство

Манка — простой продукт, который многие садоводы и домовладельцы используют в борьбе с муравьями. На первый взгляд кажется странным, что обычная крупа может быть эффективным средством, но за этим методом действительно есть определённый смысл.

Южный огненный муравей
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Южный огненный муравей

Как действует манка на муравьёв

Муравьи привлекаются к манке из-за её мелкой текстуры и, особенно, если она смешана с сахаром или мёдом. Попав в пищеварительную систему насекомого, манка начинает разбухать, что может приводить к гибели отдельных особей. При этом она лишена необходимой влаги и может способствовать обезвоживанию.

Однако важно понимать: это средство работает медленно. Муравьи не всегда сразу уносят крупу в муравейник, а значит, результат может быть не мгновенным.

Как правильно использовать манку

  • Смешайте манку с сахаром или мёдом — сладкий компонент привлечёт муравьёв.
  • Разложите смесь в местах, где были замечены насекомые.
  • Следите, чтобы средство было недоступно для детей и домашних животных.
  • Используйте метод в сочетании с другими средствами, например, барьерами или натуральными репеллентами.

Другие натуральные средства

Если хотите усилить эффект, используйте параллельно:

  • борные шарики с сахаром,

  • соду,

  • мелко нарезанную петрушку или полынь,

  • порошки и гели из магазина.

Также важно поддерживать чистоту, устранять источники пищи, герметизировать щели и трещины. Это поможет предотвратить повторное появление муравьёв.

Важные замечания

  • Манка эффективна не всегда и не для всех видов муравьёв.
  • Это скорее вспомогательный метод, а не универсальное решение.
  • Для сложных случаев лучше использовать специализированные инсектициды.

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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