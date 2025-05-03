Как использовать обычную манку, чтобы муравьи ушли навсегда

Манка — простой продукт, который многие садоводы и домовладельцы используют в борьбе с муравьями. На первый взгляд кажется странным, что обычная крупа может быть эффективным средством, но за этим методом действительно есть определённый смысл.
Муравьи привлекаются к манке из-за её мелкой текстуры и, особенно, если она смешана с сахаром или мёдом. Попав в пищеварительную систему насекомого, манка начинает разбухать, что может приводить к гибели отдельных особей. При этом она лишена необходимой влаги и может способствовать обезвоживанию.
Однако важно понимать: это средство работает медленно. Муравьи не всегда сразу уносят крупу в муравейник, а значит, результат может быть не мгновенным.
Если хотите усилить эффект, используйте параллельно:
борные шарики с сахаром,
соду,
мелко нарезанную петрушку или полынь,
порошки и гели из магазина.
Также важно поддерживать чистоту, устранять источники пищи, герметизировать щели и трещины. Это поможет предотвратить повторное появление муравьёв.
Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.
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