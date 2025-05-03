Крыжовник без шипов: этот сорт даст вам корзины сладких ягод без усилий

Крыжовник Бесшипный Зеленый — один из самых популярных сортов для любительского и профессионального садоводства. Его выбирают за высокую урожайность, удобство ухода и яркий вкус ягод. Особенно ценится отсутствие шипов, что делает сбор урожая лёгким и безопасным.
Срок созревания: средний, ягоды начинают поспевать в конце июля — начале августа.
Высота куста: средняя, до 1-1,5 м.
Листья: тёмно-зелёные с характерными пятнами, декоративного вида.
Плоды: округлые, средние по размеру (около 3-5 г), ярко-зелёные с восковым налётом.
Вкус: сладкий с лёгкой кислинкой, подходит для свежего употребления, варенья, компотов и десертов.
Освещение: требует солнечного участка, иначе ягоды могут мельчать.
Полив: регулярный, особенно в период цветения и формирования плодов.
Обрезка: рекомендуется для улучшения вентиляции куста и повышения качества урожая.
Большинство отзывов о сорте положительные. Садоводы отмечают, что кусты дают обильный урожай без лишних хлопот, а отсутствие шипов делает уход за растением особенно комфортным. Также хвалят зимостойкость и устойчивость к болезням. Минусом называют лишь склонность ягод к мельчанию при недостаточном солнечном свете.
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