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Крыжовник без шипов: этот сорт даст вам корзины сладких ягод без усилий

1:59
Садоводство

Крыжовник Бесшипный Зеленый — один из самых популярных сортов для любительского и профессионального садоводства. Его выбирают за высокую урожайность, удобство ухода и яркий вкус ягод. Особенно ценится отсутствие шипов, что делает сбор урожая лёгким и безопасным.

Крыжовник
Фото: szarada.net by Przemek P, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Основные характеристики сорта

  • Срок созревания: средний, ягоды начинают поспевать в конце июля — начале августа.

  • Высота куста: средняя, до 1-1,5 м.

  • Листья: тёмно-зелёные с характерными пятнами, декоративного вида.

  • Плоды: округлые, средние по размеру (около 3-5 г), ярко-зелёные с восковым налётом.

  • Вкус: сладкий с лёгкой кислинкой, подходит для свежего употребления, варенья, компотов и десертов.

Достоинства сорта

  • Отсутствие шипов — удобно для сбора ягод;
    высокая урожайность;
  • устойчивость к основным заболеваниям;
  • зимостойкость, хорошая переносимость морозов;
  • неприхотливость в уходе.

Особенности выращивания

  • Освещение: требует солнечного участка, иначе ягоды могут мельчать.

  • Полив: регулярный, особенно в период цветения и формирования плодов.

  • Обрезка: рекомендуется для улучшения вентиляции куста и повышения качества урожая.

Отзывы садоводов

Большинство отзывов о сорте положительные. Садоводы отмечают, что кусты дают обильный урожай без лишних хлопот, а отсутствие шипов делает уход за растением особенно комфортным. Также хвалят зимостойкость и устойчивость к болезням. Минусом называют лишь склонность ягод к мельчанию при недостаточном солнечном свете.

Популярные бесшипные сорта крыжовника

Если вы ищете похожие сорта, садоводы рекомендуют:

  • Колобок

  • Командор

  • Сенатор

  • Малахит

  • Грушенька

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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