Ветки ломятся от урожая: чем удобрять сливы и черешни в мае, чтобы забыть о пустых ветвях

Май — ключевой месяц для будущего урожая плодовых деревьев. Именно в это время формируются завязи и активно растут побеги. Если вы хотите, чтобы сливы и черешни не только цвели, но и радовали полными ветками плодов летом, важно правильно их подкормить. И никакой "химии" не нужно — достаточно доступных, проверенных удобрений.
Весенние месяцы определяют, каким будет плодоношение. В мае деревья переживают период интенсивного роста, и именно сейчас им особенно нужны:
азот — для развития зелёной массы;
фосфор — для формирования корней и завязей;
калий — для цветения, иммунитета и будущей сладости плодов.
"Подкормка в мае — это залог того, что летом вы будете собирать ведра черешен и слив, а не рассматривать пустые ветви", — отмечают агрономы.
Идеальное весеннее сочетание. Компост даёт азот и органику, зола — калий и фосфор.
Натуральный источник азота. Стимулирует рост побегов и листьев. Готовится просто: 1 кг свежей крапивы на 10 л воды, настоять 5-7 дней.
Если нужны минеральные удобрения — вносите в сухом виде в приствольный круг и слегка заделывайте в почву.
Мощное удобрение, главное — не переборщить. Разводить 1:20, поливать по влажной земле.
Не под корень! Распределяйте удобрение по проекции кроны.
После внесения — обязательно полейте.
Не смешивайте азот и калий в одном растворе — вносите с интервалом хотя бы 7 дней.
Свежий навоз весной — слишком агрессивен.
Слишком много азота — получатся пышные листья, но мало плодов.
Универсальные NPK без акцента на фосфор — сливы и черешни любят баланс.
Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
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