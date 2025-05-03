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Ветки ломятся от урожая: чем удобрять сливы и черешни в мае, чтобы забыть о пустых ветвях

2:14
Садоводство

Май — ключевой месяц для будущего урожая плодовых деревьев. Именно в это время формируются завязи и активно растут побеги. Если вы хотите, чтобы сливы и черешни не только цвели, но и радовали полными ветками плодов летом, важно правильно их подкормить. И никакой "химии" не нужно — достаточно доступных, проверенных удобрений.

Черешня
Фото: Own work by Tatooine1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Черешня

Почему май так важен для плодовых деревьев

Весенние месяцы определяют, каким будет плодоношение. В мае деревья переживают период интенсивного роста, и именно сейчас им особенно нужны:

  • азот — для развития зелёной массы;

  • фосфор — для формирования корней и завязей;

  • калий — для цветения, иммунитета и будущей сладости плодов.

"Подкормка в мае — это залог того, что летом вы будете собирать ведра черешен и слив, а не рассматривать пустые ветви", — отмечают агрономы.

Чем подкармливать сливы и черешни

1. Компост + древесная зола

Идеальное весеннее сочетание. Компост даёт азот и органику, зола — калий и фосфор.

2. Настой крапивы

Натуральный источник азота. Стимулирует рост побегов и листьев. Готовится просто: 1 кг свежей крапивы на 10 л воды, настоять 5-7 дней.

3. Суперфосфат и калийная соль (или сульфат калия)

Если нужны минеральные удобрения — вносите в сухом виде в приствольный круг и слегка заделывайте в почву.

4. Куриный помёт (в разбавленном виде)

Мощное удобрение, главное — не переборщить. Разводить 1:20, поливать по влажной земле.

Как подкармливать

  • Не под корень! Распределяйте удобрение по проекции кроны.

  • После внесения — обязательно полейте.

  • Не смешивайте азот и калий в одном растворе — вносите с интервалом хотя бы 7 дней.

Что не стоит использовать

  • Свежий навоз весной — слишком агрессивен.

  • Слишком много азота — получатся пышные листья, но мало плодов.

  • Универсальные NPK без акцента на фосфор — сливы и черешни любят баланс.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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