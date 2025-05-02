Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Майская обрезка: секреты здоровья и цветения для вашего сада
Ванная будущего уже в продаже: что такое капсульный душ и зачем он вам нужен
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Николай Давыденко потряс фактом о Мирре Андреевой: её организм не справляется с нагрузками в теннисе
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Длинные и сильные волосы начинаются не с маски, а с этих трёх шагов
Медленнее, тише, жирнее? Почему обмен веществ с годами замедляется — и как его разбудить
Тайное намерение Казахстана? Как его выход из ОПЕК+ может отразиться на ценах на нефть
Как Париж превращает бранч в гастрономическое шоу: 7 ресторанов для гурманов

Мало места? Сделайте сад вверх: всё о вертикальном озеленении своими руками

2:02
Садоводство

Что, если ваша стена, старая лестница или даже балкон перестанут быть просто фоном — и заиграют цветами, травами, съедобной зеленью? Вертикальное озеленение — это не только красиво, но и невероятно удобно, особенно если места на участке немного. Главное — начать с малого, и тогда одна зелёная стена станет началом ботанической революции на вашем участке.

Бегония
Фото: creativecommons.org by geoff mckay is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Бегония

С чего начать: крепим, подвешиваем, сажаем

Основа вертикального сада — конструкция. Выбирайте вариант под ваш бюджет и стиль:

  • Готовые пластиковые модули — удобно и долговечно

  • Деревянные паллеты — можно найти бесплатно и превратить в дизайнерский объект

  • Подвесные карманы из войлока — лёгкие и мобильные

  • Старая лестница или ряд ящиков на стене — просто и эффектно

Убедитесь, что стены или балкон выдержат вес влажного грунта. Особенно важно продумать крепления.

Что посадить: тень, солнце, еда и красота

Выбирайте неприхотливые культуры, чтобы не разочароваться на старте:

  • Солнце: очитки, молодило, базилик, тимьян, земляника

  • Тень: хоста, папоротники, плющ

  • Для еды: рукола, мангольд, листовые салаты — срезайте по мере роста и подсеивайте новые

Для яркости добавьте петунии, настурции, бегонии — они будут свисать каскадом и оживят любую вертикаль.

Полив и уход: без этого не вырастет ничего

  • Идеально: установить капельный полив. Одна трубка — и вода стекает по всем уровням

  • Бюджетно: лейка с длинным носиком дважды в день

  • Плюс: мульча из мха или кокосового волокна — и красиво, и влага дольше сохраняется

Декор и ночное волшебство

Добавьте в композицию гирлянды — обычные садовые светодиоды сделают вашу зелёную стену волшебной даже ночью.
А сочетание съедобного и декоративного придаст саду и смысл, и стиль.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Авто
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами Аудио 
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Недвижимость
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив Аудио 
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками
Авто
WD-40 — не чудо-средство: 5 способов угробить машину своими руками Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Избавьтесь от моли до того, как она съест полгардероба
Избавьтесь от моли до того, как она съест полгардероба
Последние материалы
Ванная будущего уже в продаже: что такое капсульный душ и зачем он вам нужен
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Николай Давыденко потряс фактом о Мирре Андреевой: её организм не справляется с нагрузками в теннисе
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Длинные и сильные волосы начинаются не с маски, а с этих трёх шагов
Медленнее, тише, жирнее? Почему обмен веществ с годами замедляется — и как его разбудить
Тайное намерение Казахстана? Как его выход из ОПЕК+ может отразиться на ценах на нефть
Как Париж превращает бранч в гастрономическое шоу: 7 ресторанов для гурманов
Новые данные о суперземлях: каждая звезда может иметь свою удалённую планету
Моргенштерн* отменил концерты в США: у рэпера возникли проблемы в Канаде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.