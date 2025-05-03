Секрет идеального газона: 5 растений, которые побеждают сорняки

Сорняки — постоянная головная боль для садоводов. Однако с ними можно бороться не только гербицидами или регулярной прополкой. Есть куда более устойчивое и "умное" решение: почвопокровные многолетние растения, которые создают плотный зелёный ковёр и не дают шанс прорастанию нежелательной растительности.
Почвопокровные растения растут очень густо и низко, закрывая землю от солнца. Это ограничивает фотосинтез сорняков и физически препятствует их росту. К тому же они укрепляют почву, удерживают влагу и требуют минимального ухода.
"Такой подход позволяет вытеснить даже агрессивные виды сорняков — например, бузину или лютик", — отмечают ландшафтные дизайнеры.
Очень устойчив к засухе.
Быстро разрастается.
Отличный выбор для солнечных участков.
Теневынослив.
Цветёт красивыми синими цветками.
Подавляет рост даже корневищных сорняков.
Ароматный и декоративный.
Хорошо переносит засуху.
Притягивает пчёл и отпугивает мелких вредителей.
Идеальна для тени.
Быстро закрывает грунт плотным ковром.
Особенно эффективна в защите от мелких сорняков.
Красиво цветёт.
Устойчив к жаре и бедным почвам.
Подавляет высокие сорняки своим ростом.
Под деревьями и кустами;
Вдоль дорожек;
На склонах и в зонах, сложных для прополки;
В альпинариях и каменистых садах.
Использование почвопокровников не только красиво и практично, но и экологично — не требует химии, защищает почву от эрозии и делает сад более устойчивым.
Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.
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