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Секрет идеального газона: 5 растений, которые побеждают сорняки

2:06
Садоводство

Сорняки — постоянная головная боль для садоводов. Однако с ними можно бороться не только гербицидами или регулярной прополкой. Есть куда более устойчивое и "умное" решение: почвопокровные многолетние растения, которые создают плотный зелёный ковёр и не дают шанс прорастанию нежелательной растительности.

Тимьян
Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тимьян

Как это работает

Почвопокровные растения растут очень густо и низко, закрывая землю от солнца. Это ограничивает фотосинтез сорняков и физически препятствует их росту. К тому же они укрепляют почву, удерживают влагу и требуют минимального ухода.

"Такой подход позволяет вытеснить даже агрессивные виды сорняков — например, бузину или лютик", — отмечают ландшафтные дизайнеры.

Лучшие многолетние почвопокровники против сорняков

1. Очиток (Sedum)

  • Очень устойчив к засухе.

  • Быстро разрастается.

  • Отличный выбор для солнечных участков.

2. Барвинок (Vinca minor)

  • Теневынослив.

  • Цветёт красивыми синими цветками.

  • Подавляет рост даже корневищных сорняков.

3. Тимьян (чабрец)

  • Ароматный и декоративный.

  • Хорошо переносит засуху.

  • Притягивает пчёл и отпугивает мелких вредителей.

4. Пахизандра

  • Идеальна для тени.

  • Быстро закрывает грунт плотным ковром.

  • Особенно эффективна в защите от мелких сорняков.

5. Коровяк фиолетовый (Verbascum phoeniceum)

  • Красиво цветёт.

  • Устойчив к жаре и бедным почвам.

  • Подавляет высокие сорняки своим ростом.

Где использовать

  • Под деревьями и кустами;

  • Вдоль дорожек;

  • На склонах и в зонах, сложных для прополки;

  • В альпинариях и каменистых садах.

Бонус: экологичное решение

Использование почвопокровников не только красиво и практично, но и экологично — не требует химии, защищает почву от эрозии и делает сад более устойчивым.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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