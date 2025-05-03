Секрет идеального газона: 5 растений, которые побеждают сорняки

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сорняки — постоянная головная боль для садоводов. Однако с ними можно бороться не только гербицидами или регулярной прополкой. Есть куда более устойчивое и "умное" решение: почвопокровные многолетние растения, которые создают плотный зелёный ковёр и не дают шанс прорастанию нежелательной растительности.

Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тимьян

Как это работает

Почвопокровные растения растут очень густо и низко, закрывая землю от солнца. Это ограничивает фотосинтез сорняков и физически препятствует их росту. К тому же они укрепляют почву, удерживают влагу и требуют минимального ухода.

"Такой подход позволяет вытеснить даже агрессивные виды сорняков — например, бузину или лютик", — отмечают ландшафтные дизайнеры.

Лучшие многолетние почвопокровники против сорняков

1. Очиток (Sedum)

Очень устойчив к засухе.

Быстро разрастается.

Отличный выбор для солнечных участков.

2. Барвинок (Vinca minor)

Теневынослив.

Цветёт красивыми синими цветками.

Подавляет рост даже корневищных сорняков.

3. Тимьян (чабрец)

Ароматный и декоративный.

Хорошо переносит засуху.

Притягивает пчёл и отпугивает мелких вредителей.

4. Пахизандра

Идеальна для тени.

Быстро закрывает грунт плотным ковром.

Особенно эффективна в защите от мелких сорняков.

5. Коровяк фиолетовый (Verbascum phoeniceum)

Красиво цветёт.

Устойчив к жаре и бедным почвам.

Подавляет высокие сорняки своим ростом.

Где использовать

Под деревьями и кустами;

Вдоль дорожек;

На склонах и в зонах, сложных для прополки;

В альпинариях и каменистых садах.

Бонус: экологичное решение

Использование почвопокровников не только красиво и практично, но и экологично — не требует химии, защищает почву от эрозии и делает сад более устойчивым.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.

