Годжи и гуми — не каприз, а суперурожай: выращиваем заморские ягоды на даче

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Годжи и гуми давно прославились как суперфуды, за которые гурманы готовы платить втридорога. Но мало кто знает: эти "заморские" ягоды можно без труда вырастить даже в средней полосе. Главное — знать хитрости посадки и ухода. Результат? Красивые кусты, вкусные плоды и настоящий витаминный заряд в каждой горсти урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeon Sang O, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ягоды годжи

Годжи: китайская ягода силы

Этот морозостойкий кустарник выдерживает до -25 °C и не боится засухи. Для наших широт выбирайте сорта "Лафа" или "Новый большой" — они адаптированы к холоду.

Как посадить:

Время: весна, когда почва прогреется до +10

Яма: 40x40 см

Почвосмесь: садовая земля, песок и компост (2:1:1)

Заглубите саженец на 5-7 см для стимуляции корней

Уход:

Полив — 1 раз в 2 недели, но обильный

В первый год срезайте цветы — пусть куст набирается сил

Осенью оставляйте только 3-4 молодых побега

Урожай:

Собирайте ягоды в перчатках (ветки колючие) в августе-сентябре. Сушите в тени или замораживайте — они подойдут для чая, смузи и иммунных бомбочек.

Гуми: японская ягода долголетия

Этот кустарник с серебристыми листьями и ягодами-рубинками пахнет ванилью во время цветения и вишней — летом.

Как посадить:

Место: солнечное, на склоне или возвышенности

Почва: слабощелочная (добавьте 200 г доломитовой муки в посадочную яму)

Обязательно — дренаж!

Уход:

Мульчируйте приствольный круг

Весной: поливайте настоем куриного помета (1:15)

Осенью: подсыпайте золу (1 стакан на куст)

Молодые кусты укрывайте на зиму лапником

Урожай:

Созревает в июле. Ягоды сладкие с кислинкой — хороши свежими, в варенье и домашнем вине. В Японии гуми — символ долголетия, и не зря: ягоды снижают давление и холестерин.

Защита от вредителей

Годжи и гуми не особо подвержены болезням, но всё же:

Тля, клещ: настой табачной пыли (50 г/1 л, настаивать сутки)

Мучнистая роса: опрыскайте листья сывороткой (1:3 с водой)

Лайфхаки для урожая:

Посадите рядом бархатцы — отпугнут вредителей от годжи

Потряхивайте цветы гуми весной — это улучшит опыление

Собирайте годжи поэтапно — они созревают неравномерно

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

