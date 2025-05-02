Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грусть, тревога и пустая лежанка: что делать, если кошка ищет своих малышей
Крем, который спасёт вас от сухости, жирного блеска и фотостарения: полный гид на лето
Выведены ради красоты, но страдают каждый день: что не так с этими породами
Блондинкам на заметку: 5 простых правил, которые спасут осветлённые волосы
Сетчатка под атакой: как магазинные ягоды подрывают здоровье глаз
Грибы, курица и сыр — запекаем идеальное блюдо за 20 минут
Как подготовить почву для роскошного тимьяна
Патио, которому позавидуют соседи: идеи от лучших дизайнеров
США ищет пути к переговорам с Китаем, но не показывает этого открыто — неужели, что то пошло не по плану

Годжи и гуми — не каприз, а суперурожай: выращиваем заморские ягоды на даче

2:38
Садоводство

Годжи и гуми давно прославились как суперфуды, за которые гурманы готовы платить втридорога. Но мало кто знает: эти "заморские" ягоды можно без труда вырастить даже в средней полосе. Главное — знать хитрости посадки и ухода. Результат? Красивые кусты, вкусные плоды и настоящий витаминный заряд в каждой горсти урожая.

ягоды годжи
Фото: commons.wikimedia.org by Jeon Sang O, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ягоды годжи

Годжи: китайская ягода силы

Этот морозостойкий кустарник выдерживает до -25 °C и не боится засухи. Для наших широт выбирайте сорта "Лафа" или "Новый большой" — они адаптированы к холоду.

Как посадить:

  • Время: весна, когда почва прогреется до +10

  • Яма: 40x40 см

  • Почвосмесь: садовая земля, песок и компост (2:1:1)

  • Заглубите саженец на 5-7 см для стимуляции корней

Уход:

  • Полив — 1 раз в 2 недели, но обильный

  • В первый год срезайте цветы — пусть куст набирается сил

  • Осенью оставляйте только 3-4 молодых побега

Урожай:

Собирайте ягоды в перчатках (ветки колючие) в августе-сентябре. Сушите в тени или замораживайте — они подойдут для чая, смузи и иммунных бомбочек.

Гуми: японская ягода долголетия

Этот кустарник с серебристыми листьями и ягодами-рубинками пахнет ванилью во время цветения и вишней — летом.

Как посадить:

  • Место: солнечное, на склоне или возвышенности

  • Почва: слабощелочная (добавьте 200 г доломитовой муки в посадочную яму)

  • Обязательно — дренаж!

Уход:

  • Мульчируйте приствольный круг

  • Весной: поливайте настоем куриного помета (1:15)

  • Осенью: подсыпайте золу (1 стакан на куст)

  • Молодые кусты укрывайте на зиму лапником

Урожай:

Созревает в июле. Ягоды сладкие с кислинкой — хороши свежими, в варенье и домашнем вине. В Японии гуми — символ долголетия, и не зря: ягоды снижают давление и холестерин.

Защита от вредителей

Годжи и гуми не особо подвержены болезням, но всё же:

  • Тля, клещ: настой табачной пыли (50 г/1 л, настаивать сутки)

  • Мучнистая роса: опрыскайте листья сывороткой (1:3 с водой)

Лайфхаки для урожая:

  • Посадите рядом бархатцы — отпугнут вредителей от годжи

  • Потряхивайте цветы гуми весной — это улучшит опыление

  • Собирайте годжи поэтапно — они созревают неравномерно

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Недвижимость
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Избавьтесь от моли до того, как она съест полгардероба
Избавьтесь от моли до того, как она съест полгардероба
Последние материалы
Выведены ради красоты, но страдают каждый день: что не так с этими породами
Блондинкам на заметку: 5 простых правил, которые спасут осветлённые волосы
Годжи и гуми — не каприз, а суперурожай: выращиваем заморские ягоды на даче
Сетчатка под атакой: как магазинные ягоды подрывают здоровье глаз
Грибы, курица и сыр — запекаем идеальное блюдо за 20 минут
Как подготовить почву для роскошного тимьяна
Патио, которому позавидуют соседи: идеи от лучших дизайнеров
США ищет пути к переговорам с Китаем, но не показывает этого открыто — неужели, что то пошло не по плану
Медленный морг и блаженный взгляд — кошка подаёт сигнал, который вы могли не замечать
Куриные сердечки и огуречный рассол — основа самого вкусного супа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.