Годжи и гуми — не каприз, а суперурожай: выращиваем заморские ягоды на даче

Годжи и гуми давно прославились как суперфуды, за которые гурманы готовы платить втридорога. Но мало кто знает: эти "заморские" ягоды можно без труда вырастить даже в средней полосе. Главное — знать хитрости посадки и ухода. Результат? Красивые кусты, вкусные плоды и настоящий витаминный заряд в каждой горсти урожая.
Этот морозостойкий кустарник выдерживает до -25 °C и не боится засухи. Для наших широт выбирайте сорта "Лафа" или "Новый большой" — они адаптированы к холоду.
Как посадить:
Время: весна, когда почва прогреется до +10
Яма: 40x40 см
Почвосмесь: садовая земля, песок и компост (2:1:1)
Заглубите саженец на 5-7 см для стимуляции корней
Уход:
Полив — 1 раз в 2 недели, но обильный
В первый год срезайте цветы — пусть куст набирается сил
Осенью оставляйте только 3-4 молодых побега
Урожай:
Собирайте ягоды в перчатках (ветки колючие) в августе-сентябре. Сушите в тени или замораживайте — они подойдут для чая, смузи и иммунных бомбочек.
Этот кустарник с серебристыми листьями и ягодами-рубинками пахнет ванилью во время цветения и вишней — летом.
Как посадить:
Место: солнечное, на склоне или возвышенности
Почва: слабощелочная (добавьте 200 г доломитовой муки в посадочную яму)
Обязательно — дренаж!
Уход:
Мульчируйте приствольный круг
Весной: поливайте настоем куриного помета (1:15)
Осенью: подсыпайте золу (1 стакан на куст)
Молодые кусты укрывайте на зиму лапником
Урожай:
Созревает в июле. Ягоды сладкие с кислинкой — хороши свежими, в варенье и домашнем вине. В Японии гуми — символ долголетия, и не зря: ягоды снижают давление и холестерин.
Годжи и гуми не особо подвержены болезням, но всё же:
Тля, клещ: настой табачной пыли (50 г/1 л, настаивать сутки)
Мучнистая роса: опрыскайте листья сывороткой (1:3 с водой)
Посадите рядом бархатцы — отпугнут вредителей от годжи
Потряхивайте цветы гуми весной — это улучшит опыление
Собирайте годжи поэтапно — они созревают неравномерно
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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