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Цветёт и благоухает: секреты ароматного сада от весны до зимы

1:59
Садоводство

Представьте, что вы идёте по садовой дорожке, а вокруг — волны ароматов: с утра пахнет лаванда, вечером — маттиола, а на закате воздух наполняет терпкий дух шалфея. Такой сад — не мечта из Pinterest, а вполне реальный проект, который можно воплотить даже на скромной даче. Главное — знать, кого посадить и куда.

Флоксы
Фото: Own work by Hardyplants, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флоксы

Ароматы по часам

Чтобы сад благоухал не только в момент цветения, но и в течение дня, комбинируйте растения с разным временем "ароматной активности":

  • Днём: лаванда, розы, монарда

  • Вечером: маттиола (ночная фиалка), резеда

  • Утром: чубушник, пион

  • Постоянно: мята, тимьян, шалфей

Слои аромата

Разместите растения по высоте, чтобы создать эффект ароматного "слоёного пирога":

  • Фон: сирень, чубушник, гортензия

  • Средний ярус: базилик, мята, розмарин, монарда

  • Передний план: тимьян, алиссум, календула

Такой приём не только удобен, но и красив: сад будет выглядеть пышно и ухоженно.

Ароматы в горшках и на террасе

Если места мало — не беда. Посадите пряные травы в контейнеры и расставьте у террасы, входа в дом или на крыльце:

  • базилик

  • мелисса

  • мята

  • розмарин

Они не только добавят запаха, но и отпугнут комаров, а заодно пригодятся на кухне.

Как усилить запах

  • Поливайте под корень — утром, чтобы не смывать эфирные масла.

  • Высаживайте растения на солнце или возвышенности: тепло делает запахи ярче.

  • Не перекармливайте — лишние удобрения снижают интенсивность аромата.

Цветущий календарь ароматов

Весна: ландыши, гиацинты, нарциссы
Лето: лаванда, душистый горошек, флоксы
Осень: хризантемы, астры, шалфей
Зима: карликовые сосны, можжевельник, туя — их смолистый аромат не даст забыть о лете

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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