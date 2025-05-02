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Сорняки, которые удобряют, лечат и отпугивают вредителей — вот кто они

Садоводство

Вы срываете их с яростью, кидаете в ведро и чувствуете себя победителем. А они снова вылезают — упорно, нахально, неубиваемо. Но что если эти "враги" с корнями — вовсе не захватчики, а тайные союзники? Возможно, вы годами выпалывали тех, кто пытался вам помочь.

Одуванчики
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Одуванчики

Крапива, которая лечит землю

Сделайте из неё зелёное удобрение: залейте измельчённые листья водой, оставьте на неделю — и поливайте томаты. Богатый азотом настой не хуже магазинных подкормок. А если всё же убираете — не жгите! Высушите, сожгите позже и используйте золу, насыщенную микроэлементами.

Одуванчик, сныть и мокрица — не просто зелёная массовка

  • Корни одуванчика работают как мини-культиватор: проникают глубоко и рыхлят почву.

  • Мокрица — природный индикатор: где она растёт, там идеальная влажность для салата.

  • Сныть добавьте в компост — она ускоряет перегнивание и делает кучу теплее.

Главное — не выдёргивать с корнем. Срежьте, оставив корни в земле — они перегниют и станут пищей для червей.

Лебеда и пырей — секретное оружие против вредителей

  • Лебеда не только съедобна, но и отпугивает колорадского жука. Посадите её рядом с картошкой.

  • Пырей можно сушить, молоть и заваривать — получится чай для полива, который ускоряет рост культур.

Даже осот и подорожник могут быть полезны

  • Сок осота заживляет трещины на деревьях — просто смажьте им повреждённый ствол.

  • Семена подорожника — любимое лакомство птиц, которые в благодарность избавят ваш участок от гусениц.

Как с ними "дружить" без захвата территории

Создайте в саду дикий уголок — пусть там растут "ненужные" травы. Вы удивитесь, как уменьшится число вредителей, а почва станет мягкой, без перекопки. А чтобы сорняки не пошли в атаку — контролируйте их соседством. Например, посадите мяту вокруг крапивы — её корни не дадут сорнякам разрастись.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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