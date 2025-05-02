Сорняки, которые удобряют, лечат и отпугивают вредителей — вот кто они

Вы срываете их с яростью, кидаете в ведро и чувствуете себя победителем. А они снова вылезают — упорно, нахально, неубиваемо. Но что если эти "враги" с корнями — вовсе не захватчики, а тайные союзники? Возможно, вы годами выпалывали тех, кто пытался вам помочь.
Сделайте из неё зелёное удобрение: залейте измельчённые листья водой, оставьте на неделю — и поливайте томаты. Богатый азотом настой не хуже магазинных подкормок. А если всё же убираете — не жгите! Высушите, сожгите позже и используйте золу, насыщенную микроэлементами.
Корни одуванчика работают как мини-культиватор: проникают глубоко и рыхлят почву.
Мокрица — природный индикатор: где она растёт, там идеальная влажность для салата.
Сныть добавьте в компост — она ускоряет перегнивание и делает кучу теплее.
Главное — не выдёргивать с корнем. Срежьте, оставив корни в земле — они перегниют и станут пищей для червей.
Лебеда не только съедобна, но и отпугивает колорадского жука. Посадите её рядом с картошкой.
Пырей можно сушить, молоть и заваривать — получится чай для полива, который ускоряет рост культур.
Сок осота заживляет трещины на деревьях — просто смажьте им повреждённый ствол.
Семена подорожника — любимое лакомство птиц, которые в благодарность избавят ваш участок от гусениц.
Создайте в саду дикий уголок — пусть там растут "ненужные" травы. Вы удивитесь, как уменьшится число вредителей, а почва станет мягкой, без перекопки. А чтобы сорняки не пошли в атаку — контролируйте их соседством. Например, посадите мяту вокруг крапивы — её корни не дадут сорнякам разрастись.
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.