Секреты идеального сада: как выбрать многолетники, которые будут радовать годами

3:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Многолетние растения — это основа любого сада. Они не только радуют глаз своими яркими цветами и разнообразием форм, но и требуют минимального ухода, возвращаясь к жизни из года в год. В этой статье мы расскажем о некоторых незаменимых многолетниках, которые должны быть в вашем саду.

Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Liesch, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Липовый цвет

Лаванда

Лаванда — это не только красивое, но и ароматное растение. Ее нежные фиолетовые цветы раскрываются с июля по сентябрь, привлекая пчел и других опылителей. Лаванда предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой. Она также устойчива к засухе и прекрасно подходит для создания низких живых изгородей или клумб.

Рудбекия

Рудбекия, известная как «солнечное цветущее растение», идеально подходит для создания ярких цветочных композиций. Ее желтые или оранжевые цветы с черными центрами цветут с лета до осени и отлично смотрятся как в одиночных, так и в групповых посадках. Рудбекия устойчива к болезням и насекомым, что делает ее отличным выбором для сада.

Флоксы

Флоксы — это многолетники с яркими соцветиями, которые цветут с июня до сентября, излучая потрясающий аромат. Эти растения хорошо подходят для групповых посадок и могут расти как на солнечных, так и на полутеневых участках. Флоксы идеально подходят для создания цветочных дорожек и бордюров.

Астильба

Астильба — это прекрасное растение для тенистых участков вашего сада. Её яркие цветущие соцветия могут быть белыми, розовыми или красными и цветут с июня по август. Астильба предпочитает влажную, богатую гумусом почву и отлично смотрится, как в одиночной, так и в групповой посадке.

Хосты

Хосты — это многолетники, которые украшат любой тенистый уголок вашего сада. Эти растения имеют красивые крупные листья различных оттенков зеленого, голубого и желтого, а в середине лета цветут изящными соцветиями. Хосты прекрасно подходят для создания зеленого фона и могут использоваться как завершающий акцент в цветочных композициях.

Гейхера

Гейхера — это универсальное многолетнее растение, которое станет отличным дополнением к вашему саду благодаря разнообразию вариантов окраски листьев: от ярко-красного до зелено-синего. Гейхеры цветут весной и летом, а их цветы отлично дополняют другие растения в композициях. Они также хорошо растут в полутени и требуют минимального ухода.

Незаменимые многолетние растения способны преобразить ваш садния, которые идеально подойдут для вашего климата и стиля сада. Забот, придавая ему уникальный шарм и красоту. Выбирайте те растеьтесь о них, и они будут радовать вас своими цветами и ароматами на протяжении многих лет. Не забывайте экспериментировать и комбинировать разные виды, создавая уникальные цветочные композиции!