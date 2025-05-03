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Идеальное время для посадки базилика: уловки для успешного урожая

2:34
Садоводство » Советы

Базилик — это незаменимая ароматная трава, которая ассоциируется с летом и южным колоритом. Выращивать его в горшках или в открытом грунте не так сложно, но несколько хитростей помогут увеличить долговечность и продуктивность вашего растения.

Базилик — настоящая летняя звезда наших садов. Он необходим в многих рецептах, и для его успешного выращивания нужно знать некоторые тонкости.

Какой базилик выбрать?

Существует множество сортов базилика. Выбирайте в зависимости от своих предпочтений и использования. Например, лимонный базилик или тайский базилик имеют совершенно разные вкусы по сравнению с классическими сортами с большими или маленькими листьями, популярными в средиземноморской кухне.

Если вы планируете выращивать базилик в горшке, особенно подходит сорт с маленькими листьями, как отмечает садовый блог "Le Monde". Если вы хотите не только собирать урожай, но и украсить свой сад, базилик с пурпурными листьями создаст красивый контраст.

Когда и где его сажать?

Сейчас самое подходящее время для посадки. Базилик очень чувствителен к холоду, и даже лёгкие заморозки могут быть для него фатальными. Лучше дождаться устойчивого тёплого времени для его посадки.

Что касается идеального места, базилик предпочитает полутень, особенно на юге Франции, где жара может быть достаточно интенсивной.

Как правильно поливать?

Хотя базилик любит тепло, ему также требуется регулярный полив, но в меру. Согласно сайту Rustica, почва, в которую посажен базилик, должна успевать просохнуть между поливами.

При избытке влаги возможно гниение корней. Идеальным вариантом будет полив каждые 15 дней. Кроме того, если вы высаживаете базилик в открытый грунт, не забудьте мульчировать землю, чтобы сохранить её влагу.

Уход и сбор урожая

Чтобы продлить жизнь вашему базилику, рекомендуется прищипывать верхушки. Это значит, что нужно удалять часть, которая появляется между последними листьями, так как она может привести к образованию цветов. Без этой части растение сосредоточит свою энергию на наращивании листвы.

Эту процедуру, как и сбор листьев, лучше проводить вручную, не используя ножницы. Просто прищипните нужную часть между ногтями, чтобы её отрезать.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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