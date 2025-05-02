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Как выбрать правильное место для помидоров: 5 ошибок

2:41
Садоводство » Овощи

Помидоры — самые популярные овощи. Многие садоводы считают их лёгкими в уходе, хотя поддерживать здоровье растений на протяжении всего сезона может быть непросто. Место, где вы сажаете помидоры, существенно влияет на успешное начало сезона. Избегайте посадки помидоров в следующих пяти местах, чтобы повысить шансы на получение сильных и продуктивных растений в течение лета.

В тени  

Не сажайте помидоры в затененных участках, так как в таких условиях растения становятся вытянутыми и дают мало плодов. Для получения сильных и продуктивных помидоров выбирайте места, где растения получают как минимум шесть часов прямого солнечного света в день. Если в вашем саду нет полного солнца, можно обойтись и четырьмя-пятью часами яркого света, но лучше выбирать черри или виноградные помидоры; помидоры типа бифштекс будут развиваться слишком долго.

На влажной почве  

Помидоры подвержены грибковым и бактериальным заболеваниям в сырых условиях. Избегайте тяжелых, уплотненных и плохо дренированных почв, способствующих болезням и гниению корней. Улучшите дренаж почвы или используйте контейнеры для посадки.

В одном и том же месте каждый год  

Помидоры восприимчивы к болезням, которые могут долго оставаться в почве. Никогда не сажайте новые помидоры на месте, где в прошлом году росли больные растения. Даже если ваши помидоры остаются здоровыми, полезно менять место посадки каждые три-четыре года. Сменяйте культуры на кукурузу, капусту или брокколи, которые не переносят те же заболевания.

С другими растениями семейства пасленовых

Помидоры относятся к семейству пасленовых, к которому также принадлежат картофель, перец и баклажан. Эти растения могут страдать от одних и тех же заболеваний, таких как фитофтора, увядание, бактериальные пятна и антракноз. Разделяя эти растения, вы можете снизить риск распространения заболеваний.

В малых горшках  

Помидоры требуют много питательных веществ и достаточно пространства для роста корней. Растения могут быть тяжелыми в верхней части и легко падать. Минимальный размер горшка для помидоров должен составлять 30 см в диаметре (или 19 литров). Неопределенные сорта помидоров лучше всего растут в горшках объемом 38 литров, которые обычно имеют ширину около 40 см.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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