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Забудьте о траве! В тренды садоводства 2025 года входят засухоустойчивые сады

3:06
Садоводство » Советы

В садовом дизайне 2025 года окончательно исчезнут стерильные, голые газоны, и внимание все больше будет сосредоточено на природе.

Помимо эстетики, в садах появляется спрос на функциональность, адаптацию к климату и устойчивое развитие. Тренды 2025 года отличаются не только красотой, но и многообразием, а также смысловой наполненностью. Устойчивость, биоразнообразие, самодостаточность и психологический комфорт становятся неотъемлемой частью проектирования. Эти сады уже не только для глаз; они восстанавливают связь с природой.

Съедобные цветники: травы среди цветов  

Для того чтобы в доме всегда были свежие продукты, не обязательно иметь отдельный огород. Съедобный цветник — это смешанное посадочное решение, где травы, ягодные растения или низкорослые овощи могут соседствовать с цветами. Это не только экономит место, но и выглядит визуально интересно, дарит ароматы и обладает практичностью. Такой подход требует меньшего полива и ухода, давая взамен пользу как телу, так и душе.

Естественное использование материалов: патинированный камень, переработанная древесина  

Вместо искусственных материалов теперь в приоритете органичный, патинированный вид. Местный натуральный камень, лестницы из старых поддонов или восстановленные кирпичи не только красивы, но и устойчивы. Неровности покрытий и разнообразие оттенков создают живую, причудливую атмосферу.

Скульптурные элементы сада и биофильное искусство  

Сад больше не сосредоточен только на растениях. Все чаще его облик формируют скульптурные элементы, вертикальные сады, живые стены или художественные инсталляции. Металлическая скульптура птицы, стена из мха на заборе или переосмысленный старый предмет создают прямую связь между искусством и природой. Этот биофильный подход оказывает не только эстетическое, но и психологическое воздействие.

Сады без стрижки и засухоустойчивые  

Уход за газоном становится менее распространенной нормой. Вместо этого на передний план выходят пространства, уставленные клевером, мхом или дикими цветами. Они требуют меньше воды и ухода, улучшают внутренний микроклимат и способствуют биоразнообразию. Более того, дизайн сухоустойчивых садов актуален не только в засушливых регионах.

Уличные зоны для отдыха: сад как убежище  

В современных садах все чаще появляются элементы, способствующие физическому и психическому расслаблению. Закрытые, ароматные уголки для сидения, йога-терассы или уютные зоны отдыха с мягким освещением помогают снять повседневные психические нагрузки. Такой подход стал не только дизайнерским решением, но и настоящей функциональной необходимостью.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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