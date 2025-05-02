Садовод-эксперт объясняет, почему стоит посадить этот простой цветок в своем саду

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Существует множество цветов на выбор, но по мнению одного садоводческого эксперта, есть один, который обязательно должен быть в вашем саду, так как приносит массу преимуществ.

Садоводов призывают посадить один особенный цветок, который способен подарить множество благ. Хосеф Кларк, автор книги "Сад, чтобы спасти мир", который дает советы по выращиванию фруктов и овощей, выделил один цветок, который, по его мнению, должен стать основным элементом любого сада.

Он высоко оценил настурции, назвав их "возможно, самым полезным растением" в своем саду. Эксперт по садоводству советует всем садоводам вырастить этот красивый, яркий цветок. Настурции съедобны и обладают необычным перченым вкусом, часто используемым в салатах и в качестве гарнира.

Кларк опубликовал видео в TikTok, где сказал: "Это одно простое растение, которое я рекомендую посадить в каждом саду. В каждом уголке моего сада должны быть настурции.

"Интересно, что все части растения, включая цветы, семенные стручки и даже листья, являются съедобными, но что более важно, их отлично сажать в овощной грядке, ведь абсолютно все любят их есть."

Он также упомянул, что "слизни и улитки не могут насытиться листвой настурции", а капустные бабочки откладывают свои яйца на их листьях.

Настурции служат "естественным средством защиты от вредителей", помогая избавиться от нежелательных насекомых, угрожающих вашим ценным культурам. Кларк рекомендует сейчас приобрести недорогие растения настурции или посеять семена по всему саду, так как они "вырастут, зацветут и дадут семена, возвращаясь каждую весну, обеспечивая вас почти безграничным количеством растений всего за несколько недорогих саженцев."