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Не поливайте сухие растения: узнайте, как их правильно восстановить

3:19
Садоводство » Советы

Садовод-эксперт Иш поделился простым трюком для "спасения" запущенных растений — и для этого вам понадобится всего лишь одна вещь.

Струя воды
Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Струя воды

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На первый взгляд, идея поставить миску с водой в сад может показаться незначительной. Однако именно этот шаг, как утверждает Иш, может серьёзно повлиять на состояние ваших растений.

В недавнем видео на TikTok Иш объяснил, как с помощью всего лишь одной миски с водой можно восстановить здоровье даже пересохших цветов. Он отметил, что даже опытные садоводы могут допускать промахи — ухаживать за множеством растений одновременно нелегко, и иногда полив оказывается забытым.

Он объяснил, что когда растение долго не получает воды, почва может затвердеть и стать "каменистой". Такая земля плохо впитывает влагу, и обычный полив уже не даёт нужного эффекта.

Но решение существует — и оно очень простое. По словам Иша, компост ведёт себя как губка, а настоящая магия начинается, когда пересохшую почву замачивают в воде примерно на час.

Он наглядно продемонстрировал процесс: поместил небольшой горшок с растением в миску с водой и пояснил, что почва начнёт постепенно впитывать влагу, становясь мягкой и снова пригодной для удержания воды.

"Вы оставляете его впитываться на примерно час, и это восстанавливает влажность почвы, создавая удобную, губчатую текстуру, благодаря которой вода будет полностью впитываться.

"Как только час пройдет, легко достать его, и вы сразу почувствуете вес напоенной почвы. Просто поставьте его на полку, чтобы вода медленно стекала, и ваша земля будет полностью восстановлена", — рассказал Иш.

"В результате вы сможете вновь поливать растение как обычно, и вода не будет вытекать по бокам, а полностью впитается, и ваше растение станет здоровым и счастливым."

Это видео стало популярным и собрало множество комментариев, где пользователи делились своими мыслями и идеями.

Один из них написал: "Я помещаю их под воду, пока не перестанут появляться пузырьки из почвы." Другой отметил: "Да, я сделал это со своим комнатным растением, которое постепенно начало увядать. Теперь это как новое растение, и я очень доволен."

Ещё один пользователь добавил: "Я делаю это со своим пауком и спатифиллумом." Четвертый комментатор отметил: "Очень полезный совет на лето."

Действительно, в жаркие летние месяцы почва быстро пересыхает под палящим солнцем. Влага испаряется, особенно из верхних слоёв земли, что приводит к сухости и стрессу для растений. Процесс испарения усиливается при прямом солнечном освещении, и если не принять меры, можно потерять даже самые крепкие экземпляры.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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