Пряность, которая в 10 раз улучшит ваш вкус… и жизнь! Узнайте, как

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2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Что делает еду по-настоящему домашней? Часто — это всего одна трава. Её аромат напоминает детство, уютный сад у дома и суп, приготовленный с любовью. Одна из таких трав — любисток. Он с лёгкой остринкой, насыщенным ароматом и удивительной способностью усиливать вкус простых блюд.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ароматные травы

Немного истории

Хотя сегодня любисток часто воспринимается как традиционная европейская зелень, его корни — на территории древней Персии, современного Ирана. Сначала растение использовали в медицине: оно помогало при несварении и вздутии живота. Древние греки даже жевали его как натуральную "жевательную резинку". А в Средние века в Европе его активно добавляли в супы, салаты и блюда из чечевицы, фасоли или картофеля.

Как использовать любисток сегодня

Современные повара ценят любисток за насыщенный аромат. Он отлично подходит для:

овощных и мясных рагу,

паштетов и спредов,

маринадов и фарша,

блюд на гриле.

Но с ним легко переборщить — достаточно всего пары листочков. Яркий аромат может заглушить основной вкус, поэтому действует правило: чем меньше, тем лучше.

Как вырастить ароматную зелень

Любисток можно выращивать дома — в саду или прямо в горшке на подоконнике. Но чтобы он был особенно насыщенным, важно правильно ухаживать за почвой. Лучшее органическое удобрение — из рыбных остатков.

Домашнее рыбное удобрение — простой рецепт

Сложите остатки рыбы (кости, головы, плавники) в ведро с крышкой.

Оставьте на 2-3 недели для естественного разложения, периодически перемешивая.

Процедите и разбавьте водой в пропорции 1:10.

Используйте как подкормку для зелени.

Такое удобрение насыщает растение фосфором, азотом и другими микроэлементами, делая вкус более глубоким.

Уточнения

Люби́сто́к (лат. Levisticum) — многолетнее травянистое растение; род семейства Зонтичные.

