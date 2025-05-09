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Проволочник исчезнет без следа: просто закопайте это в грядку и забудьте о нём

2:14
Садоводство

Проволочник — одна из самых неприятных напастей для огородника. Этот вредитель любит лакомиться корнеплодами и с удовольствием пробирается к картошке, моркови, редису и даже винограду. Самое неприятное — личинки живут в земле долго и могут годами портить урожай. Но есть способ справиться с ними без химии и особых усилий.

Рассада
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада

Картофельная ловушка: просто и эффективно

Обычная сырая картофелина может стать смертельной ловушкой для проволочника. Нужно разрезать клубень пополам, одну половину насадить на палочку, а затем закопать в землю. Главное — оставить кончик палки снаружи, чтобы потом легко найти приманку. На всякий случай к ней можно привязать ленточку или что-нибудь яркое — иначе искать придётся долго.

Через 4-5 дней приманку следует достать. На ней, скорее всего, уже будет "гостиная" из личинок. Такой клубень нужно либо сжечь, либо залить кипятком и выбросить подальше от участка. Метод подходит для небольших грядок и идеально работает в начале сезона.

Что ещё можно сделать — профилактика

Чтобы не бороться с проволочником каждый год, важно соблюдать базовые меры:

  • Меняйте культуры на грядках. Если правильно чередовать посадки, вредителю будет сложнее найти себе пищу.

  • Перекапывайте почву. Глубокая перекопка весной и осенью помогает уничтожить личинки и куколок.

  • Удаляйте растительные остатки. После сбора урожая не оставляйте ничего на грядках — проволочник любит прятаться в старых корнях.

  • Снижение кислотности. Щавель, хвощ и подорожник — тревожные сигналы: почва кислая. Известкование сделает её менее комфортной для вредителя.

  • Сорнякам — бой. Проволочник часто обитает в зарослях пырея и лопуха. Чем чище участок — тем меньше шансов у вредителя.

  • Привлекайте птиц. Скворцы, дрозды, синицы и даже вороны с радостью полакомятся личинками. Установите скворечники — и у вас появятся натуральные защитники.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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