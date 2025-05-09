Луковый щит: растения-союзники, которые охраняют грядку лучше любого инсектицида

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лук — неприхотливая культура, но даже она способна порадовать богатым урожаем, если знать один простой секрет: его не стоит сажать в одиночестве. Есть пять растений, которые делают компанию луку полезной не только с эстетической, но и с практической точки зрения.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лук на грядке

Латук: влага и порядок

Салат (Lactuca sativa) отлично подходит для посадки рядом с луком. Он растёт быстро, заполняет пространство между рядами и помогает сохранять влагу в почве. Такой "зелёный ковер" ещё и подавляет сорняки, избавляя от лишней прополки.

Морковь: запах против вредителей

Морковь и лук — отличная пара. Их корни развиваются на разной глубине, поэтому конкуренции за питание не возникает. А ещё эта связка работает как защита от вредителей: запахи двух культур сбивают вредных насекомых с толку.

Укроп: вкус и защита

Укроп (Anethum graveolens) усиливает аромат и рост лука. Он притягивает полезных насекомых — журчалок и ос, которые охотно поедают вредителей, нападающих на лук.

Капустные культуры: бронированная защита

Все представители капустного семейства — брокколи, белокочанная и цветная капуста, кольраби, кале — становятся хорошими соседями для лука. Они помогают отпугнуть вредных насекомых и даже улучшают вкус соседних растений.

Редис: рыхлая почва и быстрая отдача

Редис (Raphanus sativus) не только быстро зреет, но и полезен для почвы. Его корни рыхлят землю, облегчая рост луковиц. Совместная посадка с редисом помогает максимально использовать площадь и получить урожай с двух культур одновременно.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

