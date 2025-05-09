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Просто посыпь — и вредители в панике: эта специя работает лучше ловушек

Садоводство

Казалось бы, пряность с кухни, но в саду — настоящая палочка-выручалочка. Корица, знакомая каждому по булочкам и компоту, может избавить от множества проблем в огороде.

Садовод
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Садовод

Почему корицу стоит поселить в саду

Эта ароматная специя обладает мощными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Она помогает предотвратить развитие болезней у растений и защищает их от атак насекомых. Особенно эффективно действует против нежелательных гостей вроде муравьёв и улиток.

Муравьи — не всегда друзья. Они могут повредить молодые побеги, лакомиться бутонами, плодами и даже корнями. Но их слабое место — обоняние. Резкий запах корицы нарушает их маршруты и заставляет искать новый "дом".

Что делать: просто рассыпьте молотую корицу в местах, где заметили скопление муравьёв — и уже через день их станет заметно меньше.

Улитки и слизни не пройдут

Похожая история с улитками. Эти прожорливые создания оставляют после себя дырявые листья, обгрызанные плоды и голые стебли. Если посыпать почву корицей вокруг растений, улитки будут обходить эти участки стороной. Запах специй действует на них раздражающе.

Особенно полезна корица:

  • вокруг клубники и салата;

  • у стволов молодых саженцев;

  • в теплицах на влажных участках.

К тому же она безвредна для почвы и не отпугивает пчёл — а это редкость среди средств борьбы с вредителями.

Уточнения

Специя — вкусовые добавки к пище.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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