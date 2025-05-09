Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арка, башня или шпалера: какая опора раскроет характер плетистой розы
Французская сказка существует: 10 мест в Лоте, где оживает история — готовы к приключениям?
Простая обувь, способная предупредить болезни
Лапы крест-накрест: поза, в которой собака раскрывает своё самое уязвимое
Просто посыпь — и вредители в панике: эта специя работает лучше ловушек
Невидимая ловушка в кухонной планировке, из-за которой вы устаёте
Новый Corvette без кнопок? Chevrolet делает ставку на цифровую революцию
Зачем покупать, если можно сделать дома: сметана за 5 минут
Что нужно есть человеку, что бы у него был качественный рост мышц — строим идеальный рацион

Хотели сладкий перец, а вырос с огоньком? Вот ошибка, которую совершают все

2:09
Садоводство

Многие огородники, не задумываясь, высаживают рядом сладкий и острый перец. Удобно? Да. Полезно? Нет. Такая практика может обернуться сюрпризом: в следующем урожае сладкие перцы неожиданно станут с привкусом горечи.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

Сладкий болгарский перец и его острые собратья — чили, кайенский и прочие — ботанически относятся к одному виду. Поэтому при перекрёстном опылении вкусовые качества могут меняться. Даже если вы соблюдаете расстояние между кустами, пыльцу всё равно могут перенести насекомые. Оптимальная дистанция между разными сортами — не менее 10 метров, но и она не гарантирует стопроцентную защиту от переопыления.

Важно знать: горечь может проявиться уже в первом поколении, затронув и плоды, и листья. Это делает совместную посадку совершенно непрактичной, особенно если вы хотите получить чистый сорт без «сюрпризов».

Как правильно подготовить почву для перца

Перец требователен к качеству грунта. Ему нужна рыхлая, богатая питательными веществами почва. Старый грунт лучше заменить. Перед посадкой рекомендуется внести:

  • перегной или компост — 1 ведро на 1 м²;

  • азотные удобрения — 30–35 г;

  • фосфорные — 30–40 г;

  • калийные — 40–50 г.

Свежий навоз использовать нельзя — он может обжечь корни. Если почва кислая, с осени вносят доломитовую муку (2 ст. ложки на 1 м²).

Когда высаживать рассаду

Высаживать перцы нужно только тогда, когда воздух прогреется до 22 °C, а земля — хотя бы до 15–17 °C. В холодный грунт саженцы лучше не опускать — корни просто не приживутся. Посадку проводят вечером. В каждую лунку выливают по 2 литра воды. Перец не заглубляют — нижние листья остаются над поверхностью.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Хачапури без возни: лепёшки, которые легко приготовить даже перед уходом на работу
Еда и рецепты
Хачапури без возни: лепёшки, которые легко приготовить даже перед уходом на работу Аудио 
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным
Недвижимость
Пустое место над холодильником? Вот как сделать его функциональным Аудио 
Популярное
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени

Функция, задуманная как экологичная, может стоить вашему мотору ресурса. Один щелчок — и вы вдвое увеличите срок службы двигателя.

Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Сводка с фронта: истерика Киева перед 9 мая, США угрожают выйти из переговоров Дмитрий Плотников
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Простой рецепт запеканки с куриной грудкой: готовим за час, наслаждаемся вечером
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Число пенсионеров в России снизилось до 40 млн — что стоит за этим
Последние материалы
Как приучить ребёнка к спорту без слёз и уговоров
200 граммов, и вы в броне: фрукт, который делает иммунитет непрошибаемым
Это сочетание спасает от воспалений, пигментации и целлюлита
Настоящая икона стиля: историк моды Александр Васильев восхитился самой необычной российской актрисой
Техас умеет удивлять: оазис дружелюбия среди бетонных ухмылок — в одном городе
Котлета по-киевски и кисель: культовая еда из советской столовой
Этот гарнир к шашлыку спасёт ваш желудок
Хотели сладкий перец, а вырос с огоньком? Вот ошибка, которую совершают все
Первый электрокар Ferrari: станет ли это новой эрой для марки
Пышные творожные пончики за полчаса — завтрак из детства без дрожжей и заморочек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.