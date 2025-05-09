Хотели сладкий перец, а вырос с огоньком? Вот ошибка, которую совершают все

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие огородники, не задумываясь, высаживают рядом сладкий и острый перец. Удобно? Да. Полезно? Нет. Такая практика может обернуться сюрпризом: в следующем урожае сладкие перцы неожиданно станут с привкусом горечи.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Перец

Сладкий болгарский перец и его острые собратья — чили, кайенский и прочие — ботанически относятся к одному виду. Поэтому при перекрёстном опылении вкусовые качества могут меняться. Даже если вы соблюдаете расстояние между кустами, пыльцу всё равно могут перенести насекомые. Оптимальная дистанция между разными сортами — не менее 10 метров, но и она не гарантирует стопроцентную защиту от переопыления.

Важно знать: горечь может проявиться уже в первом поколении, затронув и плоды, и листья. Это делает совместную посадку совершенно непрактичной, особенно если вы хотите получить чистый сорт без «сюрпризов».

Как правильно подготовить почву для перца

Перец требователен к качеству грунта. Ему нужна рыхлая, богатая питательными веществами почва. Старый грунт лучше заменить. Перед посадкой рекомендуется внести:

перегной или компост — 1 ведро на 1 м²;

азотные удобрения — 30–35 г;

фосфорные — 30–40 г;

калийные — 40–50 г.

Свежий навоз использовать нельзя — он может обжечь корни. Если почва кислая, с осени вносят доломитовую муку (2 ст. ложки на 1 м²).

Когда высаживать рассаду

Высаживать перцы нужно только тогда, когда воздух прогреется до 22 °C, а земля — хотя бы до 15–17 °C. В холодный грунт саженцы лучше не опускать — корни просто не приживутся. Посадку проводят вечером. В каждую лунку выливают по 2 литра воды. Перец не заглубляют — нижние листья остаются над поверхностью.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

