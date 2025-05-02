Крыжовник как с допинга: одно средство — и ягоды стали размером с абрикос

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Забудьте о химии: иногда самые мощные удобрения готовятся не в лабораториях, а на вашей кухне. Всё, что нужно — немного терпения и три простых ингредиента.

Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крыжовник обыкновенный KR 01

Подкормка, которая действительно работает

Цветение — ключевой момент для крыжовника. Именно в этот период растение особенно уязвимо и нуждается в поддержке. Натуральная дрожжевая закваска не просто питает кусты, но и помогает им нарастить зелёную массу, а плодам — налиться соком.

Чтобы приготовить средство, понадобятся:

1 литр тёплой воды;

1 ч. ложка сухих дрожжей;

1 ст. ложка сахара.

Смесь нужно настаивать в тепле 48 часов, иногда перемешивая. Когда дрожжи активизируются и начнётся брожение, раствор разводят водой в соотношении 1:5. Это важно: концентрат может повредить корни.

Как правильно применять

Полив лучше проводить либо рано утром, либо после захода солнца. На один куст уйдёт около двух литров готового раствора. Уже через неделю вы заметите результат: новые побеги, густая завязь и быстро растущие плоды.

Усиленная защита — простой штрих

Хотите, чтобы растение не болело и спокойно перенесло перепады погоды? Добавьте в настой 1/2 чайной ложки йода. Он работает как натуральный антисептик и защищает куст от мучнистой росы и пятнистости.

Этот способ не только делает крыжовник крупнее, но и продлевает жизнь кусту, укрепляя его иммунитет.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

