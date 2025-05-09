Жёлтые цветки, которые не выносят ни комары, ни клещи — посадите и забудьте о зуде

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пижма обыкновенная, с её ярко-жёлтыми соцветиями и терпким запахом, кажется просто симпатичным дикорастущим цветком. Но мало кто знает, что это одно из самых эффективных природных средств против клещей и комаров. Она не требует особого ухода, выживает почти в любых условиях и прекрасно вписывается в садовый пейзаж.

Фото: Own work by Srl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сад, огород, грядка

Природный защитник и не только

Пижма издавна применяется в народной медицине. Её используют для заживления ран, борьбы с грибковыми и бактериальными инфекциями. В виде наружного средства помогает при кожных проблемах — от угрей до псориаза. Но есть важное предостережение: беременным и кормящим использовать пижму нельзя, даже наружно.

Натуральный спрей своими руками

Сделать домашнее средство против клещей очень просто:

Возьмите 6 столовых ложек сушёной пижмы.

Залейте 1 литром кипятка.

Дайте настояться до остывания, затем процедите.

Перелейте в пульверизатор.

Таким спреем можно обрабатывать одежду и открытые участки тела перед прогулками на природе. Он не только отпугнёт клещей, но и защитит от назойливых комаров.

Сажаем защиту прямо на участке

Чтобы повысить эффект, пижму можно высадить прямо в саду. Её соседство с овощами, кустами и цветами не только безопасно, но и полезно. Отлично отпугивают клещей и другие растения: полынь, чеснок, бархатцы, мята, лук и розмарин.

Немного осторожности не помешает

Даже с таким природным защитником, как пижма, не забывайте про базовые меры: длинные рукава, штаны, носки и регулярный осмотр после прогулок по высокой траве.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

