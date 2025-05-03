Первые клещи уже проснулись: как не стать их ужином в этом сезоне

Тёплые майские дни на даче — это и грядки, и шашлыки, и первые вечерние комары. Но если мошки досаждают, то клещи могут угрожать здоровью. Иксодовые паразиты переносят опасные инфекции — энцефалит, боррелиоз и другие. Поэтому действовать нужно до того, как они появятся.
Активность начинается с первых проталин — уже в марте. Но пик укусов приходится на:
конец апреля — начало июня,
вторая волна — август — сентябрь.
То есть как раз в тот период, когда вы сажаете, поливаете, отдыхаете и убираете урожай.
Они не разбирают, где лес, а где участок. Паразиты приходят:
С теплокровными животными - лисы, зайцы, ежи, полёвки.
С дикими бродячими зверями - енотовидные собаки, горностаи.
Насытившись на теле животного, клещ просто отпадает в траву — а там уже и вы, и дети, и питомцы.
Скашивайте траву вдоль заборов и дорожек
Удаляйте нижние ветки кустов, сухостой, листья и мусор
Не оставляйте кучи сена или веток — это укрытие для паразитов
Ограничьте свободный вход диким животным
Домашним — ошейники и капли
Людям — одежда с длинным рукавом и репелленты
Но всё это снижает риск — не исключает его.
Для полноценной защиты используют препарат "От клещей" Green Belt на основе циперметрина. Он парализует паразитов в течение часов, убивая их за 2-3 дня.
Рабочий раствор: 5 мл на 1-2 л воды на сотку
Повышенная доза (если клещей много): до 12 мл
Опрыскивать нужно вдоль заборов, по краю участка, кустам, изгородям и газонам
Не трогать грядки, ульи и детские зоны!
Лучшее время — за 3-5 дней до начала сезона, в тихую сухую погоду.
Обычно хватает одной-двух обработок на сезон. Повтор — не раньше чем через 2 недели.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.