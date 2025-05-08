Секрет бабушки: картофельное зелье, от которого герань сходит с ума от цветения

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Герань — любимица многих цветоводов. Она яркая, выносливая и радует цветами с весны до самых заморозков. Но что делать, если растение внезапно перестаёт цвести, а на кустах — ни одного бутона? Есть простой и проверенный временем способ, который действительно работает. И для него понадобится всего один овощ с вашей кухни.

Фото: Own work by Eric Hunt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Герань

Картофель вместо удобрения

Да, вы не ослышались. Обычная картофелина может стать натуральной подкормкой, от которой герань оживёт и начнёт выпускать цветы как сумасшедшая. Всё благодаря богатому составу клубня: калий, фосфор, азот и другие микроэлементы способствуют не только росту, но и цветению.

Чтобы приготовить удобрение, нарежьте одну среднюю картофелину и измельчите её в блендере с литром воды. Полученную массу процедите через сито — жидкость используйте для полива под корень, а мякоть можно слегка перемешать с верхним слоем почвы.

Как часто использовать

Такую подкормку можно применять один раз в четыре недели. Этого достаточно, чтобы поддерживать герань в форме и стимулировать закладку новых бутонов.

Польза не только для герани

Получившийся картофельный раствор можно использовать и для других растений — он укрепляет корневую систему, насыщает почву микроэлементами и делает зелёную массу крепче.

А можно ещё и в кашпо

Если герань растёт в горшке, особенно на открытом балконе, эффект будет ещё заметнее — ведь горшечные растения сильнее зависят от состава почвы. Главное — соблюдать пропорции и не переборщить.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

