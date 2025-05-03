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Обработка кипятком, мыльная тряпка и торф: весенняя формула идеальной теплицы

2:46
Садоводство

Первые сочные помидоры и хрустящие огурчики почти всегда появляются не с грядки, а из теплицы. Под укрытием земля просыпается раньше, а значит, и работы в теплице начинаются до наступления настоящего дачного сезона. Рассказываем, как привести тепличную почву в идеальное состояние, чтобы рассада не болела, а урожай порадовал.

теплица
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
теплица

1. Уборка: не ради красоты, а ради здоровья

Весной в теплице устраивают настоящую санитарную чистку. Удаляют:

  • остатки старой ботвы и корней,

  • сорняки и мох,

  • подвязки и шпагат с прошлого сезона.

Все поверхности — стенки, крыша — моют тёплой водой с мылом: на них могут остаться споры грибов, а пыль снижает светопроницаемость. Оборудование (шпалеры, колышки) — дезинфицируют.

2. Обеззараживание: грибки не дремлют

Почва в теплице — идеальная среда для болезней. Чтобы не лечить потом — лучше предупредить. Способы:

  • Кипяток — пролить землю на 10-15 см и накрыть плёнкой.

  • Марганцовка, перекись, бордоская жидкость или медный купорос — использовать строго по инструкции.

Если болезни хронические — радикальный метод: замена плодородного слоя на 25-30 см.

3. Удобрения: не всё подряд

Весной используют перепревший компост, перегной, торф.
Свежий навоз исключён — перегревает почву. Хорошая альтернатива — гранулированный куриный помёт (например, "Добрая сила"), который не "горит" и удобен в применении. Для структурной коррекции — мелиоранты на основе трепела, которые разрыхляют глину и улучшают влагу в песке.

4. Рыхление: без фанатизма

Не нужно копать на штык каждый год. При регулярном внесении органики хватает рыхления на 10-15 см мотыгой. Глубокая перекопка вымывает питательные вещества вниз и ухудшает структуру почвы.
Не дробите все комки — после поливов такой грунт моментально слёживается.

5. Сидераты — временные жильцы с пользой

Пока в теплице нет рассады, сеют горчицу, овёс, фацелию. За пару недель они разрастутся, а перед посадкой их можно скосить и заделать в почву. Это улучшает её структуру и насыщает органикой.

Теплица требует усилий, но каждое из них работает на результат. Здоровая почва весной — значит, меньше проблем летом. А что может быть приятнее, чем хруст огурца, выращенного в своей теплице?

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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